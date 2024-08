Le WBA Asia Vietnam Tournament prend place à Hô Chi Minh-Ville



Le tournoi de boxe professionnelle WBA Asia Vietnam Tournament est organisé par la Commission vietnamienne de boxe (VBC) de la Fédération vietnamienne de boxe, en collaboration avec l’association WBA Asia et la société Shadow Entertainment. Le tournoi est fier d'être inclus dans le système de compétition de l’Association mondiale de boxe (WBA) en Asie.

Huit des meilleurs boxeurs vietnamiens s'affrontaient dans la catégorie des super poids coq (-56 kg) pour attreindre les demi-finales, qui auront lieu en décembre. Dès le premier quart de finale entre Lê Văn Hiên (Hô Chi Minh-Ville) et Lê Văn Cuong (Armée), on a pu voir un combat acharné. Le boxeur de Hô Chi Minh-Ville a remporté ce duel. Dans le deuxième quart de finale, Dinh Văn Lênh (MMA Saigon) a dominé et battu Trân Duc Khoa (Bac Liêu) après quatre rounds.

Lương Trung Nguyên (Hanoï) a également remporté une victoire convaincante contre Sơn Hùng Vi (Hô Chi Minh-Ville) lors du troisième quart de finale. Le dernier quart de finale, entre Trương Văn Vĩnh (Armée) et Cấn Minh Thái (Hanoï), a été intense. Les deux boxeurs ont montré toute leur expérience et leur volonté sur le ring, et le ticket pour les demi-finales est revenu à Trương Văn Vĩnh, le boxeur de l'armée.

Ainsi, les deux demi-finales de la division des super poids coq seront : Lê Văn Hiên (Hô Chi Minh-Ville) contre Dinh Văn Lênh (MMA Saigon), et Lương Trung Nguyên (Hanoï) contre Trương Van Vinh (Armée).

Lors de la même soirée deux matchs de championnat ont eu lieu. Lequan Wang (Chine) a battu Anuson Thonglueang (Thaïlande) pour devenir le champion WBA des super-légers d'Asie de l'Est. Avzalbek Kuranbaev (Tadjikistan) a défendu avec succès son titre WBA Asie des super-moyens en battant Dacong Wang (Chine).

Texte et photos : Minh Thu/CVN