Le Vietnam en tête aux Championnats asiatiques de plumfoot 2024

L'équipe vietnamienne de plumfoot s'est classée première au classement général avec huit médailles d'or et six d'argent aux Championnats d'Asie de plumfoot et de plumfoot junior 2024 qui viennent de se clôturer le 26 août à Thua Thiên Huê (Centre) après cinq jours de compétition acharnée.

Photo : VNA/CVN

Vient ensuite la Chine avec trois médailles d'or, six d'argent et cinq de bronze et l'équipe hongkongaise (Chine) occupe la 3e place avec deux médailles d'or, deux d'argent et dix de bronze.

Les Championnats asiatiques de plumfoot et de plumfoot junior 2024 organisés par le Département de la culture et des sports de la province de Thua Thiên Huê et la Fédération vietnamienne de plumfoot ont attiré la participation de près de 240 athlètes de neuf pays et territoires dont le Vietnam, la Chine, Hong Kong (Chine), Macao (Chine), Taïwan (Chine), la Mongolie, le Laos, la Thaïlande et l'Inde.

VNA/CVN