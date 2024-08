La tireuse Trinh Thu Vinh classée 10e mondiale

Photo : VNA/CVN

Aux Jeux olympiques (JO) de Paris, Trinh Thu Vinh a fait une progression impressionnante dans les deux épreuves de pistolet à air comprimé à 10 m et de pistolet 25 m.

En pistolet 25 m, elle a réalisé un bond spectaculaire, passant de la 29e à la 10e place mondiale grâce à sa performance en finale des JO. La Sud-Coréenne Yang Jiin, championne olympique en titre, est classée première.

En pistolet à air comprimé à 10 m, Trinh Thu Vinh se classe 17e mondiale avec 3.432 points. La première place revient à la star sud-coréenne Kim Yeji, médaillée d’or olympique.

Un résultat remarquable

C’est un résultat remarquable pour la jeune tireuse vietnamienne pour ses premiers JO. Tout au long des qualifications et de la finale dans ces deux épreuves, elle a fait preuve de caractère, de confiance et de régularité.

Il est à noter que le pistolet 25 m n’était pas véritablement sa spécialité. Avant de se qualifier pour la finale olympique, elle n’avait jamais dépassé la 10e place lors des Championnats et Coupes du monde auxquels elle avait participé.

Photo : CTV/CVN

Bien qu’elle ait réalisé des progrès remarquables, Trinh Thu Vinh a exprimé des regrets à son retour des JO de Paris 2024 : “Mes performances personnelles ont été exceptionnelles. Mais cela n’a pas été suffisant pour ramener la gloire à mon pays. J’en suis déçue. Pendant toute la préparation et la compétition olympique, j’ai donné le maximum. Je me qualifierai pour les prochains JO et j’espère faire mieux”.

Une prochaine grande compétition attend l’athlète : les 6es Jeux d’Asie en salle et des arts martiaux (AIMAG 6), qui se dérouleront en Thaïlande en novembre prochain. Le tir sportif y comptera cinq épreuves, dont les deux dans lesquelles Trinh Thu Vinh s’est progressée aux JO de Paris : le pistolet à air comprimé à 10 m et le pistolet 25 m.

Bien que de taille plus modeste que les JO, les AIMAG 6 devraient réunir de nombreux tireurs d’élite mondial en provenance de la République de Corée, de Chine, d’Inde ou d’Iran. Cette compétition représente une opportunité pour la Vietnamienne de confirmer ses efforts et de poursuivre sa progression après les JO de Paris.

À l’heure actuelle, elle est l’athlète vietnamienne ayant obtenu les meilleurs résultats aux JO de Paris 2024, avec deux qualifications en finale. C’est un exploit dont elle peut être fière, étant donné qu’il s’agissait de sa première participation olympique.

Trinh Thu Vinh est entraînée par le Sud-Coréen Park Chunggun et, en peu de temps, elle a fait de grands progrès, notamment dans l’épreuve de pistolet rapide. Si cette tireuse d’élite continue sur sa lancée, ses performances devront encore s’améliorer.

Selon les experts du domaine, elle a encore besoin de temps pour se peaufiner afin de briller sur la plus grande scène mondiale. Elle doit encore passer par de nombreuses compétitions avant de pouvoir décrocher l’or olympique comme Hoàng Xuân Vinh, qui est devenu champion olympique à 42 ans.

Phuong Nga/CVN