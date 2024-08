"LEAD : tournoi WBA Asie Vietnam" à Hô Chi Minh-Ville

Boxe

L'événement est organisé par le Commission vietnamienne de boxe (VBC) de la Fédération vietnamienne de boxe en collaboration avec l’association WBA Asia et la société Shadow Entertainment.

Le Vietnam est le premier pays d'Asie à être choisi pour accueillir ce système de compétition moderne, qui détermine un champion pour chaque pays membre.

Le tournoi WBA Asie Vietnam concerne la catégorie de poids des super-coqs (122 lbs/ 55,34 kg). Les huit candidats en lice pour le titre de champion sont les boxeurs les plus talentueux du Vietnam évoluant actuellement dans les meilleures équipes du pays comme celles de Hô Chi Minh-Ville, de Hanoï, de l'Armée, de Bac Liêu,...

Pour se préparer à cet événement, il y aura trois matchs d'ouverture par de jeunes boxeurs. Parallèlement, il y aura deux matchs pour le titre WBA Asie disputés par des boxeurs étrangers.

À cette soirée de compétition, il y aura non seulement la présence de Gilberto Jesus Mendoza, président de la WBA, mais aussi de grandes figures de l'industrie mondiale de la boxe comme Cecilia Communales, ancienne championne WBA des poids légers, ou Tony Weeks, célèbre arbitre qui a arbitré plus de 879 combats professionnels et qui fut également l'arbitre du match historique entre Diego Corrales et Jose Luis Castillo. Par ailleurs, plus de 100 délégués de la conférence de boxe d'Asie viendront également assister à ce tournoi.

Le tournoi débutera à 17h00 le 11 août au Saigon Sports Club, 7e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.

Texte et photo : Minh Thu/CVN