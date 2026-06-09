Premium Beverage Experience Vietnam 2026 débarque en juin à Hô Chi Minh-Ville

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L'information a été annoncée par les organisateurs lors d'une conférence de presse organisée le 9 juin, dans la mégapole du Sud. Le salon réunira plus de 75 fabricants italiens de boissons et de produits alimentaires haut de gamme, ainsi que 40 espaces lounge. Avec ses 40 stands et la participation de 50 entreprises italiens, le salon devrait attirer entre 600 et 800 visiteurs, parmi lesquels des experts du secteur agroalimentaire, des importateurs, des distributeurs, des représentants de restaurants et d'hôtels, et des acteurs de la communauté des boissons haut de gamme du Vietnam et d'Asie du Sud-Est.

Ce salon offrira également un panorama complet du secteur international des boissons haut de gamme, notamment grâce à la participation de l'Agence italienne pour le commerce extérieur (Italian Trade Agency - ITA), qui réunira 16 producteurs issus de sept régions viticoles italiennes renommées, ainsi que du Consorzio Italia del Vino - une alliance de 24 producteurs de premier plan représentant des marques mondialement reconnues telles que Ferrari, Marchesi di Barolo, Zonin et Santa Margherita.

Une plateforme pour des échanges approfondis

Selon les organisateurs, le salon Premium Beverage Experience Vietnam 2026 n'est pas un simple salon professionnel, mais une véritable plateforme d'échanges approfondis, axée sur la qualité des relations et une coopération efficace. À travers cet événement, les organisateurs souhaitent créer des opportunités de rencontres allant au-delà de la simple présentation de produits italiens et développer des partenariats commerciaux durables, contribuant ainsi à la croissance du secteur agroalimentaire haut de gamme dans la région. L'événement a également pour ambition de célébrer le rôle des boissons et de la gastronomie comme vecteurs culturels entre les pays. Les expériences proposées tout au long du programme contribueront à promouvoir les échanges, la compréhension et la coopération entre la communauté d'affaires internationale et le marché vietnamien, tout en renforçant les liens entre le Vietnam, l'Italie et les pays d'Asie du Sud-Est.

Maurizio Muzzetta, président d'United Experience, a déclaré : "Le salon Premium Beverage Experience Vietnam 2026 repose sur une conviction simple : lorsque les bons producteurs rencontrent les bons partenaires dans un environnement soigneusement conçu, des relations durables se nouent et de précieuses opportunités commerciales émergent. Notre objectif n'est pas de créer le plus grand salon, mais le plus efficace - où chaque rencontre est significative, chaque expérience enrichissante et chaque contact susceptible de déboucher sur un partenariat à long terme".

Pour sa part, Michele D’Ercole, directeur du salon Premium Beverage Experience Vietnam, a déclaré : "L'édition de cette année célèbre les échanges culturels à travers les boissons haut de gamme, la gastronomie et l’hospitalité. En réunissant les participants dans un cadre convivial et ouvert, nous espérons créer des expériences partagées, favorisant la compréhension culturelle, l’amitié et le renforcement des liens entre l’Italie, le Vietnam et l’Asie du Sud-Est".

Des activités parallèles variées

Le Salon repose sur un modèle d’expérience intégré, alliant harmonieusement réseautage professionnel, découverte de produits, formation professionnelle et échanges culturels. L'événement comprend notamment des tables rondes sur les tendances émergentes dans le secteur de la restauration, de l’hôtellerie et les facteurs qui façonneront l’avenir du marché des boissons haut de gamme en Asie du Sud-Est ; des ateliers approfondis présentant les régions productrices de boissons haut de gamme italiennes, classiques et émergentes ; ainsi que des sessions interactives sur l’art de l’apéritif, un aspect culturel distinctif de la gastronomie italienne.

Les participants découvriront également la fusion des boissons haut de gamme et de la cuisine vietnamienne grâce à des démonstrations de restaurants locaux, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives sur le point de rencontre entre la culture culinaire internationale et l’identity culinaire vietnamienne. L'un des temps forts de l'événement est l'Expérience des saveurs italiennes (Italian Taste Experience), un espace recréant l'essence de la cuisine italienne avec des démonstrations en direct de préparation de pizzas et de pâtes fraîches par "Pasta Fresca", ainsi que des dégustations de "Prosciutto di Parma" coupé à la main, de cheeses importés de qualité supérieure et une démonstration de fabrication de mozzarella sur place.

Par ailleurs, une réception spéciale et un programme de réseautage organisés par WIWS (Women in Premium Beverage) offriront des opportunités d'échange, de partage d'expériences et de célébration des contributions des femmes dans l'industrie des boissons haut de gamme à l'international.

Le prix Market Shapers récompense les entreprises et les organisations qui ont contribué de manière exceptionnelle à la promotion et au développement de l'industrie des boissons italiennes haut de gamme au Vietnam et dans la région. Ce prix distingue les acteurs exemplaires dans les domaines de l'importation, de la distribution, de la vente au détail, de l'hôtellerie et de la formation - des facteurs qui façonnent l'avenir de l'industrie.

Texte et photos : Tân Dat/CVN