Bâtir un écosystème régional des technologies financières pour l’avenir de l’ASEAN

Le vice-Premier ministre vietnamien Nguyên Van Thang a souligné, le 9 juin à Hanoï, la nécessité de construire un espace de coopération régional ouvert et innovant dans le domaine des technologies financières (Fintech), estimant que celles-ci constituent désormais un levier stratégique pour le développement économique, la connectivité régionale et le renforcement de la confiance au sein de l’économie numérique de l’ASEAN.

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S’exprimant lors du colloque intitulé "Construire un écosystème régional de technologies financières : des politiques à l’action", organisé dans le cadre du Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026, le dirigeant vietnamien a affirmé que le développement de la Fintech dépasse désormais le seul cadre des services bancaires et des paiements numériques pour devenir une infrastructure essentielle au service de la croissance et de l’intégration régionale.

Photo : baochinhphu/CVN

Les intervenants ont convergé vers l’idée que l’ASEAN devait accélérer la mise en place d’un écosystème financier numérique interconnecté, fondé sur l’intelligence artificielle, les données et les technologies numériques. Ils ont également plaidé pour le développement des paiements transfrontaliers, l’harmonisation des réglementations, la promotion de l’innovation à travers des mécanismes expérimentaux et le renforcement de la coopération entre les secteurs public et privé.

Le vice-gouverneur de la Banque d’État du Vietnam, Pham Tiên Dung, a indiqué que les technologies financières jouent désormais un rôle majeur dans la transformation du secteur bancaire. Il a rappelé que le Vietnam a mis en place plusieurs infrastructures numériques essentielles, notamment des systèmes nationaux de compensation électronique, des plateformes d’information sur le crédit, des solutions d’identification électronique et des mécanismes de connexion entre les banques et les plateformes numériques nationales.

Grâce à ces avancées, près de 89% des adultes vietnamiens disposent aujourd’hui d’un compte bancaire, tandis que plus de 90% des opérations bancaires sont réalisées via des canaux numériques. Les paiements par QR code ont enregistré une croissance annuelle moyenne supérieure à 100% entre 2021 et 2025, illustrant la progression rapide de la transformation numérique du secteur financier.

Intervenant lors des discussions, Marc Woo, directeur de Google Vietnam, a estimé que l’intelligence artificielle constituait une source d’innovation majeure pour les services financiers. Il a recommandé la création d’un cadre régional de gouvernance de l’IA permettant d’harmoniser les normes de sécurité des données et de l’information, ainsi que le développement de plateformes de paiements transfrontaliers et de mécanismes d’expérimentation réglementaire favorisant l’innovation.

Selon lui, le Vietnam dispose de nombreux atouts pour devenir un terrain d’expérimentation privilégié pour les solutions Fintech fondées sur les données et la transformation numérique, tout en jouant un rôle moteur dans le développement de solutions innovantes à l’échelle régionale et internationale.

En conclusion des débats, le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a estimé que le séminaire reflétait pleinement l’esprit du Forum sur l’avenir de l’ASEAN, qui vise à créer de nouveaux espaces de coopération pour l’avenir de la région. Il a rappelé que les technologies financières contribuent à rapprocher les opportunités de développement des citoyens, des entreprises et des communautés encore en marge de la transformation numérique.

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre a souligné que l’ASEAN devait aller au-delà de l’intégration des marchés pour parvenir à une véritable intégration de ses écosystèmes financiers numériques. Il a insisté sur l’importance d’une coopération étroite entre gouvernements, autorités de régulation, entreprises technologiques, institutions financières, investisseurs et utilisateurs.

"Il sera difficile de bâtir un écosystème Fintech puissant si nous restons fragmentés par des îlots de données, des normes incompatibles ou des lacunes en matière de confiance et de gouvernance", a-t-il déclaré.

Il a appelé les pays membres à œuvrer ensemble à la construction d’un écosystème Fintech de l’ASEAN ouvert, sûr, transparent, inclusif et durable. Il a plaidé pour le développement d’infrastructures de paiement transfrontalières de nouvelle génération, l’adoption de normes communes, l’utilisation responsable de l’intelligence artificielle et de la blockchain, ainsi que l’étude de la création d’un mécanisme régional baptisé "ASEAN Fintech Sandbox" destiné à tester de nouvelles solutions financières dans un environnement réglementaire sécurisé.

Réaffirmant l’engagement du Vietnam en faveur de la coopération régionale, il a assuré que son pays continuerait à travailler avec les États membres de l’ASEAN et les partenaires internationaux afin de promouvoir un écosystème financier numérique plus connecté, plus sûr et davantage centré sur l’humain. Selon lui, l’avenir de l’ASEAN dépendra non seulement de son rythme de croissance, mais aussi de la qualité de son développement et de sa capacité à faire bénéficier l’ensemble de ses citoyens des fruits de l’intégration régionale.

VNA/CVN