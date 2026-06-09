Le Vietnam veut accélérer sa percée sur le marché halal mondial

Le Vietnam renforce son soutien aux entreprises produisant des biens et services halal grâce à de nouvelles mesures en faveur de la certification, de la promotion commerciale et de l’accès aux marchés musulmans. Un secteur à fort potentiel que Hanoï entend intégrer davantage aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

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Photo : CTV/CVN

Les entreprises vietnamiennes produisant des biens halal destinés à l’exportation pourront désormais bénéficier d’aides financières pour la certification, la promotion commerciale internationale ainsi que l’accès à des bases de données spécialisées. Ces mesures sont prévues par le décret n°127/2026/ND-CP relatif à la gestion de la qualité et aux politiques de développement des produits et services halal, entré en vigueur le 1er juin.

Dans ce cadre, les produits halal destinés à l’exportation sont désormais considérés comme un secteur prioritaire du Programme national d’amélioration de la productivité et de la qualité. L’État encouragera la participation des entreprises aux salons professionnels, expositions et programmes de promotion commerciale sur les principaux marchés musulmans, tout en soutenant le développement de stratégies liées au tourisme halal.

Le décret prévoit également une aide ponctuelle destinée aux principaux exportateurs afin de couvrir une partie des frais liés aux tests et à la certification halal, réduisant ainsi les coûts d’accès aux marchés étrangers. Les petites et moyennes entreprises (PME) bénéficieront, quant à elles, de dispositifs de soutien à la formation et au développement des ressources humaines, conformément à la réglementation en vigueur.

Parallèlement, le texte introduit des exigences plus strictes en matière de gestion de la qualité. Il renforce notamment la normalisation des procédures de contrôle, de certification, d’étiquetage et de traçabilité des produits et services halal.

Les entreprises auront également accès à la Base de données nationale halal, qui regroupe des informations sur les normes applicables, les réglementations, les organismes de certification, les entreprises certifiées ainsi que les exigences spécifiques des différents marchés d’exportation.

Un marché mondial au fort potentiel

Dans un contexte d’intégration économique internationale croissante, le marché halal figure parmi les segments les plus dynamiques au monde. Avec près de deux milliards de consommateurs musulmans, soit environ un quart de la population mondiale, et une économie halal estimée à 10.000 milliards de dollars d’ici 2028, ce secteur offre d’importantes perspectives de développement aux pays et aux entreprises intégrés à sa chaîne d’approvisionnement.

Selon les experts, le Vietnam dispose de nombreux atouts pour renforcer sa place dans la chaîne d’approvisionnement halal mondiale. Parmi eux figurent l’abondance des matières premières agricoles, l’amélioration continue des capacités de production, un vaste réseau d’exportation ainsi qu’une position stratégique au sein des chaînes d’approvisionnement régionales.

Photo : Trân Thanh/CVN

Les exportations vietnamiennes de produits agricoles, forestiers et aquatiques devraient dépasser 70 milliards de dollars en 2025, en hausse de 12% sur un an. Plusieurs produits phares, tels que le riz, le café, les noix de cajou, le poivre, les fruits et légumes, les produits de la mer, les aliments transformés et les boissons non alcoolisées, présentent un fort potentiel de développement sur les marchés halal, à condition de répondre aux exigences de qualité requises.

De nombreuses entreprises vietnamiennes maîtrisent déjà des normes internationales telles que HACCP, ISO, BRC, Global G.A.P., ASC, BAP, UE et FDA. Cette expérience constitue un atout important pour intégrer les exigences supplémentaires liées à la certification halal.

Des défis à relever pour conquérir les marchés halal

Les spécialistes rappellent toutefois que l’accès aux marchés halal ne se résume pas à l’obtention d’un certificat. Les entreprises doivent mettre en place des systèmes complets de gestion de la qualité garantissant la traçabilité des produits, la transparence des informations fournies aux consommateurs et le respect de normes techniques de plus en plus exigeantes.

Ces dernières années, de nombreuses entreprises et coopératives vietnamiennes ont mené des études de marché dans les pays musulmans afin de mieux comprendre les attentes des consommateurs et d’adapter leur offre. À ce jour, le Vietnam a signé 18 protocoles d’accord sur le halal, créé un Centre national de certification halal et élaboré sept normes nationales dans ce domaine.

Selon Vu Ba Phu, directeur du Département de la promotion du commerce relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, les échanges commerciaux entre le Vietnam et les pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) devraient atteindre environ 24,7 milliards de dollars en 2025, dont 10,9 milliards d’exportations vietnamiennes. Plusieurs organisations internationales estiment que le potentiel d’exportation du Vietnam vers les marchés halal pourrait atteindre 34 milliards de dollars dans un avenir proche.

Pourtant, les exportations actuelles de produits halal ne représentent qu’environ 700 millions de dollars, soit à peine 2% du potentiel estimé.

Dans ce contexte, la mise en œuvre du décret n°127 devrait encourager davantage d’entreprises à investir dans la production, la certification et le développement de nouveaux marchés, contribuant ainsi à renforcer la présence des produits vietnamiens dans la chaîne d’approvisionnement halal mondiale.

Nguyên Tùng/CVN