Murphy Oil invité à développer de nouveaux projets au Vietnam

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Lê Manh Hùng, a récemment reçu Eric M. Hambly, président-directeur général du groupe américain Murphy Oil, qui possède plus d’un siècle d’expérience dans l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures en Amérique du Nord, en Asie du Sud-Est, en Afrique et dans plusieurs autres régions du monde.

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Présent au Vietnam depuis 2012, le groupe participe à plusieurs projets pétroliers et gaziers importants, dont Lac Da Vang et Hai Su Vang. Ces projets devraient contribuer à renforcer l’approvisionnement énergétique du pays et à soutenir son développement économique.

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, le ministre Lê Manh Hùng a salué les contributions de Murphy Oil aux activités de prospection, d’exploration et d’exploitation pétrolières et gazières au Vietnam. Il a invité le groupe, en sa qualité d’opérateur, à travailler étroitement avec les parties concernées afin de mettre en œuvre efficacement les contrats déjà signés, tout en veillant au respect des calendriers, à la qualité et à l’efficacité des projets, notamment dans les blocs 15-1/05 et 15-2/17.

Pour la période à venir, le ministre vietnamien a encouragé Murphy Oil à poursuivre l’étude de nouvelles opportunités d’investissement et à envisager la signature de nouveaux contrats pétroliers et gaziers au Vietnam. Il a souligné que ces activités devaient garantir l’efficacité des investissements, l’harmonie des intérêts des parties concernées et le respect de la législation en vigueur.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Eric M. Hambly a présenté la stratégie mondiale de développement de son groupe, réaffirmant que le Vietnam demeurait un partenaire important pour Murphy Oil. Il a remercié le gouvernement vietnamien ainsi que le ministère de l’Industrie et du Commerce pour leur soutien aux activités d’exploration et d’exploitation du groupe ces dernières années.

À cette occasion, il a également soumis plusieurs propositions concernant les activités pétrolières et gazières de Murphy Oil au Vietnam.

En réponse, le ministre Lê Manh Hùng a affirmé que son ministère continuerait à accompagner et à faciliter les activités du groupe au Vietnam, conformément aux réglementations en vigueur.

VNA/CVN