Société

Plus de 2.200 milliards de dôngs pour le Fonds "Pour un demain meilleur"

Le 23 mai, à Hô Chi Minh-Ville, le Fonds d’aide aux patients atteints de cancer "Pour un demain meilleur" a organisé un programme d’échanges artistiques destiné à collecter des fonds au profit des patients cancéreux défavorisés. Pham Thi Thanh Trà, vice-Première ministre ainsi que des dirigeants du ministère de la Santé et de Hô Chi Minh-Ville, ont assisté à l’événement.

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L’édition 2026 de ce programme artistique caritatif a constitué un espace de rencontre entre l’art et la solidarité humaine, diffusant le message : "Personne ne devrait lutter seul contre le cancer".

L’événement a réuni de nombreux artistes renommés et des performances artistiques riches en émotions, offrant au public des moments de recueillement et d’inspiration.

L’un des temps forts du programme a été le partage de témoignages authentiques de "combattants du cancer", des patients en situation difficile ayant retrouvé espoir grâce au soutien du Fonds "Pour un demain meilleur" et de la communauté.

À cette occasion, la vice-Première ministre Phạm Thị Thanh Trà a salué les efforts du ministère de la Santé et du Fonds "Pour un demain meilleur", devenu un véritable soutien solidaire pour plus de 50.000 patients cancéreux défavorisés à travers le pays, en leur permettant d’accéder aux soins, aux médicaments et aux services médicaux nécessaires.

De nombreuses familles ont ainsi pu surmonter des périodes de désespoir apparent pour retrouver une vie heureuse ; de nombreux enfants ont pu retourner à l’école et poursuivre les rêves inachevés de leur enfance. "Dans les moments les plus difficiles, la solidarité humaine devient plus précieuse que jamais. Une aide apportée au bon moment ne permet pas seulement aux patients de poursuivre leur traitement, elle leur redonne également confiance et courage pour continuer à lutter contre la maladie", a souligné la vice-Première ministre.

Selon elle, de nombreux patients vivant dans la précarité ont encore besoin d’assistance ; de nombreuses familles espèrent toujours obtenir une chance supplémentaire pour permettre à leurs proches de poursuivre leur traitement et de continuer à vivre ; de nombreux enfants aspirent encore à retrouver la santé afin de reprendre une vie normale.

Mme Thanh Trà a appelé les entreprises, les philanthropes et l’ensemble de la communauté à unir leurs efforts afin qu’aucun patient atteint de cancer ne soit laissé seul dans son combat pour la vie, et afin que chaque malade, en particulier les enfants défavorisés, puisse espérer un avenir meilleur.

Le Professeur associé et Docteur Lê Van Quang a indiqué qu’au cours des quinze dernières années, le Fonds s’est efforcé de bâtir des passerelles efficaces et de créer un vaste élan de solidarité au sein de la société. Le Fonds a soutenu plus de 53.000 patients cancéreux défavorisés dans la prise en charge de leurs traitements ; plus de 5.000 milliards de dôngs ont été mobilisés auprès de particuliers, d’organisations et d’entreprises vietnamiennes et étrangères ; 12.000 patients ont pu accéder à des thérapies ciblées, tandis que plus de 80.000 personnes ont bénéficié de dépistages gratuits du cancer à travers le pays. Toutefois, la plus grande réussite du Fonds ne réside pas seulement dans ces chiffres, mais surtout dans sa capacité à raviver l’espoir, la confiance et la volonté des patients de vaincre la maladie.

Dans le cadre de cet événement, le Fonds "Pour un demain meilleur" a également lancé la campagne 2026 intitulée "Un million de gestes solidaires pour les patients atteints de cancer".

Cette année, le public pourra contribuer de manière simple et sécurisée grâce au système de paiement par QR Code VietQR via les applications bancaires. Toutes les informations relatives aux dons et aux contributions seront publiées de manière transparente et en temps réel sur le site du Portail national d’information humanitaire 1400.

Lors du programme, de nombreuses entreprises, organisations et mécènes ont apporté leur soutien au Fonds "Pour un demain meilleur" sous forme de dons financiers, de médicaments et de matériel médical, pour une valeur totale dépassant 2.238 milliards de dôngs vietnamiens.

Plus tôt dans la journée, à l’occasion de la Journée internationale de l’enfance du 1er juin, le Fonds d’aide aux patients atteints de cancer "Pour un demain meilleur" a collaboré avec l’Hôpital pédiatrique n°2 afin d’organiser une visite et une distribution de cadeaux aux enfants actuellement hospitalisés.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà s’est rendue auprès des enfants pour les encourager et leur remettre des présents. Au total, 260 jeunes patients ont bénéficié de cette initiative, dont 160 enfants atteints de cancer et 100 autres enfants soignés dans différents services de l’hôpital. Elle leur a également adressé des paroles d’encouragement, exprimant le souhait qu’ils continuent à faire preuve de courage afin de vaincre la maladie, retrouver leur famille, retourner à l’école et poursuivre leurs rêves.

Texte et photos : Quang Châu/CVN