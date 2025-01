Incendies à Los Angeles

Plus de 180.000 personnes fuient leur domicile, des milliers de structures détruites

>> Incendies à Los Angeles : le quartier d'Hollywood menacé

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Cinq incendies actifs dans le comté de Los Angeles se sont étendus sur plus de 29.000 acres (environ 117,3 km²).

Selon le Département de foresterie et de protection contre les incendies de Californie (Cal Fire), les deux plus grands sinistres, ceux de Palisades et d'Eaton, qui ont tous deux commencé mardi 7 janvier, s'étaient propagés sur 17.234 acres (environ 69,7 km²) et 10.600 acres (environ 42,9 km²) respectivement à la date de jeudi matin 9 janvier, avec zéro confinement.

En outre, 300 structures ont été détruites au total par l'incendie de Palisades tandis que plus de 13.300 autres étaient en danger.

Dans le même temps, Cal Fire a mis en garde contre le caractère extrême des incendies, et notamment les flammèches à courte et longue distance, qui continuent de poser des défis importants aux efforts de lutte contre l'incendie de Palisades.

Des rafales de vent allant jusqu'à 96 km/h devraient persister dans la région jusqu'à jeudi 9 janvier.

De son côté, Kristin Crowley, la cheffe des pompiers de Los Angeles, a déclaré jeudi que l'incendie de Palisades était l'une des catastrophes naturelles "les plus destructrices" de l'histoire de Los Angeles.

Plusieurs structures ont été endommagées ou détruites à mesure que le feu de broussailles d'Eaton, alimenté par le vent, se poursuivait. Par ailleurs, des conditions de vent élevé de niveau Drapeau Rouge devraient se poursuivre jusqu'à jeudi soir 9 janvier.

Selon CAL Fire, la combinaison d'une faible humidité, de matériaux combustibles secs et de vents changeants a accru le potentiel de feux ponctuels et d'expansion rapide.

Xinhua/VNA/CVN