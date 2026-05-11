Tour d'Italie : le Français Paul Magnier remporte sa deuxième étape en trois jours

Le Français Paul Magnier a remporté sa deuxième étape du Tour d'Italie en trois jours dimanche 10 mai à Sofia en s'imposant au sprint dans les rues de la capitale bulgare.

>> Cyclisme : le Tour d'Italie 2026 partira de Bulgarie

>> Tour d'Italie : Thomas Silva met l'Uruguay à l'affiche, l'équipe UAE décimée

Photo : AFP/VNA/CVN

Se découvrant au dernier moment, le coureur de Soudal Quick-Step, 22 ans, s'est imposé de justesse devant l'Italien Jonathan Milan et le Néerlandais Dylan Groenewegen lors de cette arrivée massive.

L'Uruguayen Thomas Silva conserve le maillot rose à l'issue de cette troisième et dernière étape sur le sol bulgare.

Le peloton va prendre la direction de l'Italie lundi lors de la journée de repos avant d'entamer sa longue remontée vers le nord du pays.

Déjà vainqueur de la première étape vendredi à Bourgas, maillot rose à la clé, Magnier a doublé la mise pour décrocher sa quatrième victoire de la saison, la 28e de sa carrière déjà.

Le bolide de Grenoble a pris la roue de Jonathan Milan pour déboîter le géant italien au dernier moment et s'imposer d'un souffle.

"J'ai levé les bras mais je n'étais pas sûr d'avoir gagné", a commenté l'autre phénomène du cyclisme français parti pour faire une carrière très prolifique.

Ambitieux et sûr de sa force, le natif du Texas, qui habite Grenoble, a déclaré que "oui il avait imaginé" un tel scénario et qu'il avait clairement visé la victoire, même face à des sprinteurs du calibre de Milan et Groenewegen.

"Maintenant je sais que je peux rivaliser avec les meilleurs sprinteurs du monde", a ajouté Magnier qui aura d'autres occasions de gagner lors de ce Giro.

Photo : AFP/VNA/CVN

Avant l'emballage final, l'étape a été soporifique avec juste une échappée de trois coureurs repris à 500 m de l'arrivée pour égayer les débats.

Dans l'ensemble, les trois étapes en Bulgarie n'ont pas été passionnantes, marquées essentiellement par l'énorme chute collective samedi qui a conduit six coureurs à abandonner sur les routes glissantes vers Veliko Tarnovo.

Parmi eux, trois coureurs de l'équipe UAE, décapitée d'entrée. Jay Vine et Mac Soler, victimes respectivement de fractures au coude et du pelvis, avaient jeté l'éponge dès samedi et dimanche c'est le leader, Adam Yates, qui a renoncé à son tour, souffrant d'abrasions sévères et d'une commotion cérébrale.

Le forfait du Britannique, troisième du Tour de France 2023, prive Jonas Vingegaard d'un nouveau concurrent lors de cette 109e édition déjà bien dépeuplée.

Le Danois, qui a vécu un début de Giro paisible, s'est montré offensif lors de la deuxième étape, essentiellement pour courir devant et minimiser ainsi les risques de chute, comme il l'a expliqué samedi soir 9 mai.

Le premier grand rendez-vous pour les favoris pourrait avoir lieu vendredi prochain lors de l'arrivée au sommet du redoutable Blockhaus.

AFP/VNA/CVN