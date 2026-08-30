Phu Tho cherche des opportunités de coopération en Belgique

En visite en Belgique, une délégation de la province de Phu Tho (Nord) a exploré le 28 août à Bruxelles des opportunités de coopération dans l’agriculture de haute technologie, la culture, le tourisme patrimonial et la promotion des investissements, notamment avec les autorités flamandes et des partenaires vietnamiens en Belgique.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre d’une visite d’amitié et de promotion locale en Belgique, la délégation de la province de Phu Tho, conduite par Bùi Van Quang, secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti, a eu le 28 août à Bruxelles des séances de travail avec l’ambassade du Vietnam en Belgique, l’Association des intellectuels et experts vietnamiens en Belgique et au Luxembourg (ViLaB), ainsi qu’avec les autorités de la Région flamande.

Cette visite intervient après la récente fusion de trois provinces, qui a élargi l’espace de développement de Phu Tho et renforcé ses besoins en matière de coopération internationale.

Lors de sa rencontre avec l’ambassade du Vietnam, Bùi Van Quang a souligné qu’après la fusion, Phu Tho disposait d’un vaste territoire, d’une topographie diversifiée, d’un réseau de transport favorable et d’importantes réserves foncières pour développer de grandes zones industrielles, offrant ainsi un potentiel accru d’attraction des investissements. La province possède également un riche patrimoine culturel, dont deux éléments inscrits par l’UNESCO.

Photo : VNA/CVN

Phu Tho entend accélérer sa transition verte et sa transformation numérique, avec pour objectif une croissance économique de 11%. La province souhaite notamment bénéficier de l’expérience belge en matière de gestion économique, culturelle et touristique et renforcer ses connexions avec des partenaires européens. L’ambassadrice du Vietnam en Belgique, Nguyên Huong Trà, a assuré que l’ambassade était prête à accompagner la délégation et à faciliter ces connexions.

De son côté, ViLaB a présenté une proposition de coopération stratégique autour de quatre axes : hautes technologies et villes intelligentes ; agriculture de haute technologie et économie verte ; santé spécialisée et tourisme patrimonial ; commerce et promotion des investissements en Europe.

L’association a proposé cinq actions concrètes : établir un canal de contact régulier avec le Service des affaires extérieures de Phu Tho, constituer une base de données d’experts, organiser un forum des intellectuels Belgique-Phu Tho, mettre en relation les projets de recherche avec les universités et instituts belges et soutenir les entreprises de Phu Tho dans la promotion commerciale et l’exportation vers l’UE.

La délégation a également travaillé avec les autorités de la Région flamande, l’une des régions européennes les plus avancées dans l’agriculture de haute technologie. Les experts flamands ont présenté leurs expériences en matière d’application des sciences, des technologies et du numérique à l’agriculture, ainsi que les défis liés à l’industrialisation et au manque de main-d’œuvre jeune.

Phu Tho souhaite notamment bénéficier de l’expérience flamande dans l’application de l’IA, de l’IoT, des capteurs et de l’automatisation, ainsi que dans la gestion durable des sols, de l’eau et des intrants agricoles. La province souhaite également développer des chaînes de valeur reliant agriculteurs, coopératives, entreprises de transformation et marchés d’exportation.

L’économie circulaire, la réduction des émissions et l’adaptation au changement climatique figurent également parmi les priorités de coopération à long terme. Le thé, les fruits, les légumes et les produits agroforestiers transformés figurent parmi les produits prioritaires que Phu Tho souhaite intégrer aux chaînes d’approvisionnement internationales avec le soutien d’investisseurs et de partenaires techniques européens.

La culture et le tourisme constituent enfin un autre axe majeur. Selon Nguyên Dac Thuy, directeur du Service des affaires extérieures, Phu Tho possède un patrimoine reconnu par l’UNESCO, notamment le culte des rois Hùng et le hát xoan (chant printanier). La province souhaite transformer ces patrimoines en ressources économiques en attirant davantage d’investissements dans le tourisme et les industries culturelles.

Cette visite a permis d’établir de premiers contacts dans l’agriculture de haute technologie, la culture, le tourisme patrimonial et la promotion des investissements. Avec l’accompagnement de l’ambassade du Vietnam et le réseau d’experts de ViLaB, les parties espèrent concrétiser prochainement ces échanges en projets de coopération.

VNA/CVN