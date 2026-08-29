Le vice-PM Nguyên Van Thang échange avec des entreprises et investisseurs américains

En visite de travail aux États-Unis, le vice-Premier ministre (PM) Nguyên Van Thang a dialogué avec une soixantaine d’entreprises, groupes, institutions financières et investisseurs américains. Les échanges ont porté sur les perspectives d’investissement au Vietnam, les technologies de pointe, la finance numérique, l’énergie, les infrastructures et la logistique.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa mission aux États-Unis, vendredi 28 août (heure locale), une délégation de travail conduite par le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a participé à une table ronde et rencontré des représentants d’une soixantaine d’entreprises, de groupes, d’institutions financières et d’investisseurs américains opérant dans divers secteurs, notamment la finance et la banque, les technologies numériques, la cybersécurité, la production avancée, la santé, l’énergie, l’aviation et la logistique. Parmi eux figuraient notamment Visa, Citigroup, Morgan Stanley, Qualcomm, Caterpillar et Atlas Air.

Auparavant, jeudi 27 août, la délégation vietnamienne avait également effectué une visite et eu une séance de travail au siège d’Amazon Web Services (AWS).

Lors de ces rencontres, le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à son partenariat stratégique intégral avec les États-Unis et considérait les investissements étrangers comme une composante importante de son économie. Le gouvernement vietnamien continue d’accorder la priorité à la stabilité macroéconomique, au perfectionnement des institutions et à la mise en place d’un cadre juridique transparent, équitable et sûr permettant aux investisseurs étrangers d’exercer leurs activités et d’investir à long terme.

Perspectives de coopération économique

Il a appelé les entreprises américaines à accroître leurs investissements dans des projets de haute technologie, à renforcer le transfert de connaissances, à soutenir l’écosystème de l’innovation et à contribuer à la formation de ressources humaines hautement qualifiées. Il les a également invitées à créer des conditions permettant aux entreprises vietnamiennes de participer plus profondément aux chaînes de valeur mondiales.

Il a affirmé que le Vietnam s’engageait à maintenir le dialogue, à prêter attention aux recommandations des investisseurs et à coordonner le règlement des difficultés dans un esprit d’harmonisation des intérêts et de partage des risques.

Le vice-Premier ministre a également appelé la communauté des entreprises américaines à continuer de jouer son rôle de passerelle et à promouvoir la coopération économique et commerciale bilatérale dans une direction équilibrée, durable et substantielle, contribuant ainsi à faciliter le processus de négociation de l’Accord commercial réciproque, équitable et équilibré entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam, un marché émergent particulièrement prometteur

Les représentants des entreprises américaines ont affirmé considérer le Vietnam comme un marché émergent particulièrement prometteur, offrant de bonnes perspectives de croissance, une classe moyenne en expansion, des ressources humaines qualifiées et un environnement des affaires ouvert aux investisseurs étrangers.

De nombreux participants ont estimé que l’économie vietnamienne continuait d’offrir de bonnes perspectives et disposait d’importantes marges de développement pour renforcer la coopération dans les domaines des hautes technologies, de la finance numérique, des énergies renouvelables, des infrastructures et des services.

Certaines entreprises ont indiqué qu’elles étudiaient ou accéléraient des projets d’investissement concrets au Vietnam. Elles souhaitent notamment développer leurs activités de recherche et développement, leur production de haute technologie, les paiements numériques, la cybersécurité et la formation des ressources humaines.

Faciliter les flux de capitaux internationaux

Les entreprises américaines ont demandé au Vietnam de continuer à garantir la stabilité, la transparence et la prévisibilité de ses politiques, ainsi qu’à renforcer la consultation des investisseurs lors de l’élaboration des réglementations. Elles ont également recommandé de prévoir des périodes de transition appropriées et de garantir une mise en œuvre uniforme des politiques entre les autorités centrales et locales.

Les participants ont par ailleurs souligné l’importance de l’effectivité des contrats, de mécanismes équitables de règlement des différends, de procédures d’octroi de licences simplifiées et de normes techniques conformes aux pratiques internationales.

Les entreprises et investisseurs ont également formulé des recommandations concrètes visant notamment à faciliter les flux de capitaux internationaux, à développer le marché obligataire et les instruments de couverture des risques, à élargir les paiements numériques et l’inclusion financière, à améliorer les procédures d’achat et d’enregistrement dans le secteur de la santé, à perfectionner la politique de visas et à simplifier les procédures relatives aux projets dans les domaines des technologies, de l’énergie, des infrastructures et de la logistique.

VNA/CVN