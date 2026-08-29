EVFTA : six ans qui ont transformé les échanges Vietnam - UE

Six ans après son entrée en vigueur, l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) a considérablement renforcé les flux commerciaux et les investissements bilatéraux. Son bilan en fait aujourd’hui une référence en matière de coopération économique internationale.

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Entré en vigueur le 1er août 2020, l’EVFTA a déjà permis la suppression de 65% des droits de douane sur les exportations de l’Union européenne (UE) vers le Vietnam et de 71% sur les exportations vietnamiennes vers l’UE. À terme, 99% des lignes tarifaires seront éliminées de part et d’autre. Cette vaste zone de libre-échange renforce l’attractivité du Vietnam pour les investisseurs européens et ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises vietnamiennes sur le marché européen.

Photo : VNA/CVN

Selon les statistiques des Douanes vietnamiennes et de l’Office national des statistiques relevant du ministère des Finances, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’UE ont dépassé 900 milliards de dollars depuis 1995. Sur ce total, 383,8 milliards de dollars, soit 42,6%, ont été réalisés au cours des six premières années d’application de l’EVFTA.

Au premier semestre 2026, les échanges bilatéraux ont atteint 41,7 milliards de dollars, dont 31,8 milliards d’exportations vietnamiennes vers l’UE et 9,9 milliards d’importations. L’excédent commercial du Vietnam s’est élevé à un niveau record de 22 milliards de dollars, dépassant déjà celui enregistré sur l’ensemble de l’année 2019, avant l’entrée en vigueur de l’accord.

Intégration commerciale en pleine accélération

Les entreprises européennes implantées au Vietnam profitent également des retombées positives de l’EVFTA. Selon une récente enquête de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham), 50% des entreprises interrogées bénéficient directement des préférences tarifaires prévues par l’accord et 66% déclarent avoir réduit leurs coûts de 5 à 30%. Certaines indiquent que plus de 80% de leurs échanges avec le Vietnam sont désormais couverts par ces préférences, ce qui leur permet de réduire leurs coûts de production de 5 à 15% et de renforcer leur compétitivité.

EuroCham estime que l’accord a profondément transformé les relations économiques bilatérales. Au-delà de la suppression des barrières commerciales, il a renforcé la confiance des entreprises, favorisé les échanges à forte valeur ajoutée et consolidé la place du Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales.

Le président d’EuroCham, Bruno Jaspaert, a souligné que près de la moitié des échanges commerciaux entre le Vietnam et l’UE avaient été réalisés sous le régime de l’EVFTA, illustrant la rapidité avec laquelle l’intégration économique s’accélère lorsque les obstacles à l’accès au marché sont levés. “Il y a six ans, l’EVFTA représentait un engagement politique ambitieux. Aujourd’hui, ses effets sont concrets et mesurables”, a-t-il déclaré.

Selon lui, l’accord a remodelé les flux commerciaux, renforcé la confiance des investisseurs et fait du Vietnam l’un des partenaires économiques les plus stratégiques de l’Union européenne en Asie. EuroCham entend poursuivre le dialogue public-privé afin de soutenir la croissance des échanges et des investissements.

Les secteurs du commerce, de la logistique et des biens de consommation figurent parmi les principaux bénéficiaires de l’accord. Une entreprise sur quatre y déclare avoir réduit ses coûts de 16 à 30%, soit deux fois la moyenne observée dans l’ensemble des secteurs. Les prestataires logistiques constatent également une hausse continue de la demande en services de transport, d’entreposage et de distribution, portée par le recours croissant aux préférences tarifaires de l’EVFTA.

Pour Jean-Jacques Bouflet, vice-président d’EuroCham, l’élévation des relations entre le Vietnam et l’UE au niveau d’un partenariat stratégique global en janvier 2026 a ouvert une nouvelle phase de coopération, dont l’EVFTA constitue le principal socle. Son impact dépasse désormais largement la seule progression des échanges commerciaux.

Photo : VNA/CVN

Nouveaux défis de la compétitivité

Contrairement aux accords de libre-échange traditionnels, l’EVFTA couvre également la coopération douanière, les normes techniques, la propriété intellectuelle, le développement durable et la transparence réglementaire. À mesure que l’Union européenne renforce ses exigences environnementales, notamment à travers le Pacte vert pour l’Europe (Green Deal), le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACB) et le règlement européen sur la déforestation (EUDR), la capacité des entreprises vietnamiennes à s’y conformer deviendra un facteur déterminant de leur compétitivité.

Jean-Jacques Bouflet estime que la simplification des procédures douanières, l’accélération des remboursements fiscaux, la numérisation des formalités administratives et une clarification des règles d’origine permettraient à un plus grand nombre d’entreprises, notamment les PME, de tirer pleinement parti de l’accord.

Enfin, malgré l’excédent commercial du Vietnam vis-à-vis de l’UE, il rappelle que ce partenariat ne doit pas être perçu comme une relation à somme nulle. L’Europe fournit au Vietnam des technologies avancées, des équipements industriels et des produits pharmaceutiques qui renforcent sa productivité, tandis que les exportations vietnamiennes - notamment dans les secteurs de l’électronique, du textile-habillement, de la chaussures, du mobilier et des produits agricoles - consolident les chaînes d’approvisionnement européennes.

EuroCham estime ainsi que les perspectives de coopération restent considérables et encourage le Vietnam à accroître ses importations de technologies européennes de pointe afin d’accélérer sa modernisation industrielle et sa montée en gamme dans les chaînes de valeur mondiales. L’Union européenne représente actuellement près de 12% des exportations vietnamiennes, mais seulement 4% de ses importations. Une plus grande intégration des technologies européennes contribuerait non seulement à rééquilibrer les échanges bilatéraux, mais aussi à renforcer durablement la compétitivité de l’économie vietnamienne.

Thê Linh/CVN