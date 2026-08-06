Philippines : des panneaux solaires sur les toits contre des factures qui crèvent le plafond

Convaincu par les promesses d'économies, Edwin Salas assiste avec satisfaction à l'installation du premier panneau solaire sur le toit de sa maison, un geste qui se répand à grande vitesse aux Philippines, où les factures d'électricité sont les plus salées de la région.

>> Les Philippines ajustent leur calendrier scolaire pour éviter la chaleur

>> Les Philippines s'efforcent de lutter contre les déchets dans les rivières

>> La BAD soutient les Philippines dans la sécurité alimentaire

Photo : AFP/VNA/CVN

"Même si nous n'arrivons pas à ramener la facture à zéro, nous pourrons économiser beaucoup et avoir de l'électricité même pendant les coupures de courant", résume cet homme de 46 ans, dans sa maison située à deux heures au Sud de Manille.

Le gouvernement philippin veut porter à 35% la part des renouvelables dans son mix énergétique d'ici 2030 et, selon des experts du secteur, le solaire connaît un véritable essor porté par entreprises comme consommateurs individuels, qui peuvent être attirés par l'opportunité économique.

Selon le ministère de l'Énergie, l'électricité est plus chère aux Philippines que partout ailleurs en Asie du Sud-Est.

"Pendant des années, le solaire sur les toits était souvent présenté comme un choix environnemental (...) Aujourd'hui, c'est une réponse concrète à la pression financière", explique Brenda Valerio, directrice nationale de l'ONG, New Energy Nexus.

L'exploitation des hectares d'espace libre sur les toits des centres commerciaux philippins a contribué à faire légèrement monter ce nombre.

Plus de 200.000 panneaux fournissent ainsi environ 50% du mix énergétique des centres commerciaux du groupe SM.

"Nous installons des panneaux solaires sur nos centres commerciaux uniquement pour réduire notre consommation d'énergie", déclare Frederic DyBuncio, président-directeur général de SM Investments Corp, ajoutant que les autres conglomérats du pays font de même.

Le concurrent Robinsons se targue de posséder "28 centres commerciaux alimentés par l'énergie solaire", tandis qu'un autre, Ayala, dispose de parcs de panneaux sur le toit de 13 centres.

"Le prix des panneaux solaires continue de baisser", souligne M. DyBuncio, espérant que le pays "en tire parti".

"Paperasse"

Cependant, les panneaux solaires restent encore hors de portée pour beaucoup.

Une porte-parole du ministère de l'Énergie a relevé que le gouvernement proposait un programme de financement pour les fonctionnaires, quand les autres ont moins d'options.

"Un système pour un ménage typique coûterait peut-être entre 3.000 et 5.000 dollars", indique Mme Valerio, de New Energy Nexus, jugeant ce montant "trop élevé" pour une famille de classe moyenne sans financement.

Par ailleurs, les autorisations nécessaires pour le compteur et le raccordement au réseau - théoriquement une procédure de dix jours - peuvent prendre jusqu'à huit mois dans certaines zones, selon elle.

"Le problème des toits solaires, c'est la paperasse", a déclaré en juin le président du Sénat philippin, Sherwin Gatchalian, appelant à une procédure d'autorisation plus rapide et plus simple.

AFP/VNA/CVN