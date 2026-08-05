Guatemala : réveil du volcan de Fuego, le gouvernement évacue 250 personnes

Les autorités du Guatemala ont ordonné des évacuations dans certaines localités du Sud du Guatemala situées aux abords du volcan de Fuego en éruption depuis lundi 3 août. Ce volcan, haut de plus de 3.700 mètres, est le plus actif d'Amérique centrale.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Son éruption en juin 2018 avait affecté 1,7 million de Guatelmatèques. Le "volcan de Fuego", un des plus actifs d'Amérique centrale est entré en éruption lundi 3 août crachant d'épais nuages de gaz et de cendres tandis que lave et coulées pyroclastiques dévalent ses pentes à grande vitesse.

Ces dernières sont capables de se déplacer à des vitesses considérables (de 20 à 700 km/h) sur des distances importantes (de 1 à près de 50 km), de franchir de hauts reliefs (crêtes, collines, etc.), voire de traverser des lacs. C'est l'un des phénomènes les plus dangeureux lors d'une éruption.

Situé à 35 km au sud-ouest de la capitale Guatemala City et considéré comme le volcan le plus actif d'Amérique centrale, "Fuego", qui signifie "feu" en espagnol, est entré en phase éruptive lundi 3 août, au matin, et l'intensité de l'éruption s'est accrue dans la nuit.

"L'éruption gagne en explosivité. Une fontaine de lave atteignant 200 à 300 mètres (650 à 1 000 pieds) de hauteur s'est formée au-dessus du cratère", peut-on lire dans le rapport de l'Institut guatémaltèque de sismologie, de volcanologie, de météorologie et d'hydrologie établi le 3 août.

Deux villages évacués

La CONRED a annoncé dans un communiqué que les autorités procédaient à l'évacuation d'El Porvenir et du hameau de Las Lajitas par mesure de précaution, ce qui concerne environ 50 familles, soit 250 personnes. L'agence a déclenché une alerte orange et mis en garde contre la dispersion de cendres vers les localités voisines.

Photo : AFP/VNA/CVN

La route nationale 14, un axe majeur passant à proximité du volcan, a été fermée. Le ministère de l'Éducation a suspendu les cours dans les localités environnantes.

Le gouvernement a suspendu les cours dans les écoles locales et fermé une route reliant le sud du pays à la ville coloniale d'Antigua, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Des éruptions fréquentes

Le Guatemala est situé sur la "ceinture de feu" du Pacifique et connaît une importante activité sismique et volcanique.

Et plusieurs évacuations massives ont eu lieu ces dernières années en raison des éruptions du Fuego qui culmine à 3.763 mètres d'altitude.

En septembre 2012, 11.000 personnes avaient été évacuées. Trois ans de répis et Fuego se remet à exploser en février 2015. En 2018, il connait trois éruptions, en janvier, juin et novembre. En décembre 2022, une nouvelle éruption entraîne la fermeture de l'aéroport international La Aurora.

L'année dernière, les autorités ont évacué plus de 500 personnes après des rejets de gaz et de cendres par le Fuego. Et en 2023 environ 1.200 personnes ont dû être évacuées.

114 morts et des centaines de disparus le 3 juin 2018

Mais c'est l'éruption du 3 juin 2018, qui a marqué le plus les mémoires. Ce jour-là, une éruption plus violente se produit. Projetant des cendres à plus de 2.200 mètres au-dessus du cratère, elle impose la fermeture temporaire de l'aéroport international "La Aurora" et l'évacuation immédiate de plusieurs milliers de personnes.

Les autorités dénombrent 114 morts et des centaines de disparus ainsi que des dizaines de blessés, principalement dans les villages détruits par des nuées ardentes et des lahars.

Cet épisode avait touché jusqu'à 1,7 million de personnes, selon les autorités.

AFP/VNA/CVN







