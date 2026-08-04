Incendie en Grèce : poursuite de l'extinction des flammes au Nord-Ouest du pays

Les pompiers grecs ont continué toute la nuit de lundi 3 août à mardi 4 août à lutter contre l'incendie qui fait rage depuis vendredi 31 juillet dans le nord-ouest d'Athènes et où ils tentent de maintenir "la situation sous contrôle", ont rapporté mardi des médias locaux, citant des responsables.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous sommes sur le terrain pour le cinquième jour consécutif face à ce feu très difficile", a déclaré mardi 4 août le porte-parole des pompiers, Yannis Artopios, sur la chaîne Ertnews.

"Aujourd'hui, près d'une trentaine d'engins aériens seront déployés dans la zone" pour lutter contre les feux sur les hauteurs des montagnes surplombant cette partie du golfe de Corinthe, à environ 50 km au nord-ouest de la capitale.

"C'est une zone très étendue et un nouveau foyer peut se déclarer à tout moment. Nous voulons maintenir la situation sous contrôle", a expliqué le porte-parole des pompiers.

"De vastes zones touchées par l'incendie comptent encore des foyers actifs ou des braises qui nécessitent une surveillance constante, car une forte rafale de vent peut suffire à déclencher de nouveaux foyers", a souligné M. Artopios.

À la faveur d'une baisse des fortes rafales de vent lundi 3 août, les avions bombardiers d'eau ont pu entrer en action et aidé à reprendre le contrôle d'une situation alarmante.

Si lundi matin 3 août a vu une légère amélioration, plusieurs reprises de feux ont néanmoins été signalées dans la journée et un appel à évacuer a été lancé dans au moins trois petites localités au nord de la petite ville industrielle de Megara.

APS/VNA/CVN