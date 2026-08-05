France

Intempéries en Haute-Savoie : une personne recherchée et des évacuations par hélicoptère

Une personne est recherchée mardi soir 4 août après avoir été emportée par les eaux à Sixt-Fer-à-Cheval, près de Samoëns en Haute-Savoie, où d'importants moyens de secours sont également déployés à la suite d'une coulée de boue, ont indiqué les pompiers.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La victime a été entraînée par la montée des eaux du Giffre, rivière prenant sa source dans le Cirque du Fer-à-Cheval, survenue en raison de fortes intempéries. Cette personne est actuellement "en cours de recherche", ont précisé les pompiers de Haute-Savoie dans un communiqué.

Dans le Cirque du Fer-à-Cheval, gigantesque amphithéâtre naturel calcaire où une coulée de boue a eu lieu en parallèle, 15 personnes dont deux bébés ont dû par ailleurs être évacuées par des hélicoptères de la sécurité civile.

Elles ont été mises en sécurité, et 170 personnes au total ont été regroupées au niveau du restaurant de Sixt-Fer-à-Cheval, une commune de 800 habitants qui connait un fort attrait touristique l'été.

"Des reconnaissances sont en cours au niveau des campings à proximité, ainsi que des hameaux pour s'assurer que personne ne soit en difficulté", ont assuré les pompiers, qui recommandent de ne pas se rendre sur le secteur.

Plus d'une cinquantaine de pompiers sont engagés sur place.

AFP/VNA/CVN



