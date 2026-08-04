République de Corée : 16 décès liés à la chaleur depuis mi-mai

Seize personnes ont succombé à des maladies liées à la chaleur depuis le 15 mai en République de Corée, a annoncé mardi 4 août le ministère de l'Intérieur du pays dont plusieurs régions suffoquent sous des températures extrêmes.

>> La République de Corée enregistre un nouveau record de température, à 42,5°C

Photo : AFP/VNA/CVN

Au total, 2.025 personnes ont souffert de pathologies liées à la chaleur sur la période allant jusqu'à dimanche 2 août, et 16 en sont mortes, a détaillé le ministère dans un communiqué.

Sur la même période en 2025, 3.170 personnes étaient tombées malades, pour 20 décès.

Le record de température national a été battu trois fois au cours de la semaine dernière, pour s'établir dimanche 2 août à 42,5oC à Yangsan (Sud-Est), près de la grande ville portuaire de Busan.

La capitale, Séoul, est soumise mardi 4 août au niveau d'alerte maximal, en raison d'une "grave vague de chaleur". Le mercure devrait y tutoyer les 40oC.

APS/VNA/CVN