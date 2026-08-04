Japon : décès de trois lions dans un zoo, possiblement à cause de la chaleur

Trois lions d'un zoo de Tokyo sont morts d'un possible coup de chaud et d'autres sont sous surveillance, a affirmé mardi 4 août une porte-parole du zoo, les félins ayant du mal à supporter les niveaux élevés d'humidité au Japon.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Après avoir connu l'été le plus chaud jamais enregistré l'an dernier, l'archipel connait une nouvelle saison caniculaire et certaines régions ont atteint 40°C ces dernières semaines, un seuil qui relève désormais de la nouvelle appellation de "journée cruellement chaudes".

Depuis mi-juillet, 10 des 16 lions du parc zoologique de Tama, à l'ouest de la capitale, ont présenté des symptômes tels qu'une "perte d'appétit et une baisse d'activité", et trois lionnes sont mortes, a indiqué dans un communiqué le zoo, qui a fermé jusqu'à nouvel ordre l'enclos des félins, où les visiteurs peuvent habituellement circuler à bord de bus "safari".

Une femelle de 3 ans est décédée le 28 juillet, une autre de 11 ans vendredi 31 août et la troisième, âgée de 15 ans, dimanche 2 août.

"Selon notre vétérinaire, la cause des décès pourrait être un coup de chaud", des signes de déshydratation et de défaillance multiviscérale ayant été observés, a déclaré une porte-parole à l'AFP.

"Bien que les lions soient considérés comme résistants à la chaleur, les soigneurs ont renforcé ces dernières années les mesures pour faire face aux températures estivales japonaises. La chaleur ici s'accompagne d'une forte humidité, ce qui est différent de celle sèche en Afrique", a-t-elle expliqué.

"Mais cet été, elle est arrivée soudainement après la fin de la saison des pluies", fin juillet, a-t-elle ajouté.

"Nous renforçons encore les mesures contre la chaleur, en arrosant les installations, en améliorant la ventilation et en installant des climatiseurs localisés", a-t-elle déclaré précisant que plusieurs lions sont toujours suivis médicalement.

De son côté, l'organisation de défense des animaux PETA a regretté cette situation.

"Mugi, Ichigo et Luena sont nées, ont vécu et sont mortes en captivité, privées de tout ce qui donne un sens à la vie d'un animal sauvage. Les zoos ne sont ni des centres de sauvetage ni des sanctuaires; ils existent pour exposer des animaux dans un but lucratif, et non pour faire passer les besoins des animaux en premier", a déclaré PETA dans un communiqué.

Près de 18.600 personnes ont été hospitalisées pour des coups de chaud entre le 20 et le 26 juillet, dont 45 ont été déclarées décédées à leur arrivée à l'hôpital, selon l'Agence de gestion des incendies et des catastrophes.

Le Japon enregistre environ 1.300 décès liés à la chaleur chaque année et s'est fixé pour objectif de réduire ce nombre de moitié d'ici à 2030.

Selon les scientifiques, le changement climatique provoqué par l'activité humaine accroît la fréquence et l'intensité des épisodes de chaleur extrême au Japon et ailleurs.

La température la plus élevée jamais relevée au Japon a été enregistrée le 5 août 2025, atteignant 41,8°C à Isesaki, au nord de Tokyo.

AFP/VNA/CVN