Pétrole : le Brent en légère hausse à près de 83 USD

Le pétrole restait stable jeudi 16 mai, pris entre repli de l'inflation et des stocks de brut aux États-Unis, et un tassement attendu de la demande mondiale.

Photo: AFP/VNA/CVN

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet prenait 0,04% à 82,78 USD. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en juin, gagnait 0,03% à 78,65 USD.

L'inflation est repartie à la baisse en avril aux États-Unis, pour la première fois depuis janvier, à 3,4% sur douze mois contre 3,5% en mars, selon l'indice CPI publié mercredi 15 mai. "Les signes d'un ralentissement de l'inflation sont des nouvelles positives pour le marché" pétrolier, rappellent des analystes, offrant la possibilité d'une politique monétaire plus souple de la part de la Réserve fédérale américaine (Fed). Un environnement de taux plus bas a tendance à stimuler la croissance et encourager les achats de pétrole.

En parallèle, les réserves commerciales de brut aux États-Unis ont diminué de 2,5 millions de barils lors de la semaine achevée le 10 mai, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA). De quoi également porter les cours.

APS/VNA/CVN