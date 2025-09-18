La couche d'ozone est en voie de reconstitution, selon un rapport de l'OMM

La couche d'ozone qui protège la Terre est en voie de reconstitution et le trou dans la couche d'ozone est plus petit en 2024 que les années précédentes, selon un rapport publié mardi 16 septembre par l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

Le faible niveau d'appauvrissement de la couche d'ozone observé en 2024 est en partie dû à des facteurs atmosphériques naturels qui entraînent des fluctuations d'une année sur l'autre, mais il est à noter que la tendance positive à long terme est le fruit d'une action internationale concertée, indique le Bulletin sur l'ozone.

Ce rapport est publié à l'occasion de la Journée mondiale de la couche d'ozone, le 16 septembre, et du 40e anniversaire de la Convention de Vienne qui, en reconnaissant que la diminution de l'ozone stratosphérique constituait un problème mondial, a fourni un cadre de mobilisation de la coopération internationale en matière de recherche sur l'ozone, d'observations systématiques et d'évaluations scientifiques dans ce domaine.

"Il y a quarante ans, les nations se sont rassemblées pour prendre les premières mesures de protection de la couche d'ozone, guidées par la science et unies dans l'action", a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

"La Convention de Vienne et son Protocole de Montréal sont devenus un succès multilatéral de référence. Aujourd'hui, la couche d'ozone est en voie de rétablissement. Cette réussite nous rappelle que lorsque les nations tiennent compte des avertissements de la science, des progrès sont possibles", a-t-il ajouté.

Selon l'enquête menée dans le cadre du rapport, à ce jour, le Protocole de Montréal a permis d'éliminer progressivement plus de 99% de la production et de la consommation de substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone, lesquelles étaient utilisées à des fins de réfrigération et de climatisation ainsi que dans des mousses anti-incendie et même dans des laques pour cheveux.

Par conséquent, la couche d'ozone devrait retrouver ses niveaux des années 1980 d'ici au milieu de ce siècle, ce qui réduira considérablement les risques de cancer de la peau, de cataracte et de dégradation des écosystèmes dus à une exposition excessive aux rayons ultraviolets (UV).

Xinhua/VNA/CVN