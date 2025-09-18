États-Unis : trois policiers tués, deux grièvement blessés en Pennsylvanie

Un tireur a ouvert le feu mercredi 17 septembre en Pennsylvanie sur cinq policiers, en tuant trois et en blessant deux grièvement, l'assaillant étant également mort, a annoncé le chef de la police de cet État de l'est des États-Unis.

>> Fusillade dans une école américaine : le tireur présumé est une jeune fille de 15 ans

>> Un tireur tue au moins quatre personnes à New York avant d'être retrouvé mort

>> Le FBI offre une récompense de 100.000 dollars pour l'arrestation du tireur

Photo : USA Today/VNA/CVN

"Cinq agents des forces de l'ordre ont été touchés par des tirs aujourd'hui, dont trois mortellement", a déclaré Christopher Paris, lors d'une conférence de presse retransmise à la télévision.

Il a précisé que les deux autres policiers avaient été blessés et transportés à l'hôpital dans un "état critique mais stable".

Le tireur a été atteint par des tirs de policiers et est également décédé, a-t-il ajouté.

Les faits se sont déroulés mercredi après-midi dans la commune de Codorus, dans le comté de York, à environ 185 km à l'Ouest de Philadelphie.

Les policiers intervenaient dans le cadre d'une enquête pour des violences domestiques lorsqu'ils ont été pris pour cible par des tirs.

Egalement présent lors de la conférence de presse, le gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro a déploré "une journée absolument tragique et bouleversante pour le comté de York et pour l'ensemble de la Pennsylvanie".

AFP/VNA/CVN