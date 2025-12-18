icon search
NBA : les Grizzlies griffent les Wolves, Giddey en triple-double pour Chicago

Les Minnesota Timberwolves, finalistes de la conférence Ouest deux années de suite, ont perdu à domicile face à Memphis 116-110, tandis que Josh Giddey a validé un triple-double avec Chicago mercredi en NBA.

Josh Giddey (droite) tente de passer Jaylon Tyson lors du match de NBA entre les Chicago Bulls et les Cleveland Cavaliers, le 17 décembre à Chicago.
Photo : AFP/VNA/CVN

Au lendemain de la finale de la Coupe NBA, remportée par les New York Knicks à Las Vegas, la saison régulière a repris ses droits avec deux rencontres seulement, les Grizzlies l'emportant à Minneapolis à l'issue d'un match serré (9 points d'écart au maximum).

Sans Ja Morant, Memphis a pu compter sur un excellent Jaren Jackson Jr. (28 points, 12 rebonds) et sur l'apport en sortie de banc de Jock Landale (20 points, 10 rebonds).

Les Timberwolves, privés eux à la dernière minute d'Anthony Edwards, ont vu six joueurs marquer 12 points ou plus, dont Julius Randle (21 points), mais ont subi une 10ᵉ défaite et restent 6ᵉ à l'Ouest (17-10), tandis que Memphis pointe à la 9ᵉ place (13-14), avec le même bilan que les Golden State Warriors, 8ᵉ

À Chicago, l'Australien Josh Giddey a validé un nouveau triple-double (23 points, 11 rebonds, 11 passes) pour un succès face aux Cleveland Cavaliers (127-111), malgré 32 points de Donovan Mitchell.

Sans son intérieur Evan Mobley, annoncé absent plusieurs semaines pour une blessure à un mollet, Cleveland a perdu pour la 13ᵉ fois cette saison (15 victoires) et plonge à la 9ᵉ place à l'Est à cause d'un début de saison très décevant, après avoir présenté le meilleur bilan de la saison dernière à l'Est.

Les Bulls sont 10ᵉ (11-15).

AFP/VNA/CVN

