Hô Chi Minh-Ville enregistre sa plus forte croissance en cinq ans

L'économie de Hô Chi Minh-Ville a enregistré un taux de croissance de 8,27% au premier trimestre 2026, le plus élevé pour cette période de cinq ans, jetant ainsi les bases d'une accélération continue de son développement au cours des trimestres suivants.

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Photo : VNA/CVN

Selon le rapport socio-économique de mars et du premier trimestre 2026, récemment publié par l’Agence des statistiques de Hô Chi Minh-Ville, le Produit intérieur brut régional (PIBR) de la localité devrait progresser de 8,27% au premier trimestre 2026 par rapport à la même période de l'année précédente ; hors pétrole et gaz, la croissance du PIBR s'élève à 8,58%. Il s'agit également du taux de croissance annuel le plus élevé de ces cinq dernières années, jetant ainsi les bases d'une accélération continue de l'économie de la ville au cours des prochains trimestres de 2026.

Bons résultats du secteur tertiaire

Selon la structure de la croissance au premier trimestre, le secteur des services continue de jouer un rôle clé en tant que principal moteur de la croissance économique de la ville, avec une augmentation de 8,91%, représentant 51,9% du PIBR et contribuant à hauteur de 56% à la croissance globale du PIBR.

Parmi les neuf principaux secteurs de services, plusieurs ont enregistré une croissance positive. Le secteur du commerce a ainsi progressé de 8,85%, représentant 12,5% du PIBR et contribuant à hauteur de 13,3% à la croissance globale de celui-ci, ce qui reflète la tendance haussière continue de la demande totale dans la localité.

Cependant, le taux de croissance du secteur du commerce est inférieur au taux de croissance global de l'ensemble du secteur des services, ce qui indique que la reprise de la demande intérieure globale montre des signes de ralentissement et approche de la saturation. Dans ce contexte, le potentiel de croissance du secteur au cours de la période à venir dépend fortement de la mise en œuvre efficace, à plus grande échelle et avec une portée accrue, de programmes de relance de la consommation.

Photo : VNA/CVN

Hô Chi Minh-Ville continue de privilégier les investissements dans le développement des infrastructures de transport public, tandis que la forte croissance du commerce électronique a dynamisé le développement des services de logistique et de transport. Les résultats des activités d'entreposage et de transport au premier trimestre 2026 ont enregistré un taux de croissance de 12,18%, le plus élevé parmi les secteurs des services, contribuant à hauteur de 13,8% au PIBR de la ville. Bien que ne représentant que 9,5% de la structure du PIB régional, ce chiffre témoigne du rôle de plus en plus important du secteur des transports et de la logistique dans la croissance et l'amélioration de l'efficacité du secteur tertiaire.

Les activités financières ont enregistré un taux de croissance de 8,26%, contribuant à hauteur de 6,4% à la croissance du PIBR. La capacité de l'économie locale à absorber des capitaux s'améliore, l'encours de crédit continuant de progresser et les établissements de crédit poursuivant la mise en œuvre de mesures de soutien aux entreprises, à la production et aux ménages entrepreneurs.

Toutefois, le taux de croissance du crédit dans la ville demeure inférieur à la moyenne nationale, ce qui indique la persistance d'obstacles à l'accès au crédit et à la diffusion des capitaux dans le secteur de la production et des entreprises. À l'inverse, le secteur immobilier continue de rencontrer de nombreuses difficultés et n'a pas encore eu d'impact significatif sur le secteur de la construction. Sa croissance n'a été que de 5,22%, représentant 3,1% du PIBR et contribuant à hauteur d'environ 2,1% à la croissance du PIBR de Hô Chi Minh-Ville.

Photo : Tân Dat/CVN

L'hébergement et la restauration ont progressé de 5,66%, contribuant à hauteur d'environ 1,1% à la croissance du PIBR. Cette hausse est relativement modeste, malgré le maintien de nombreuses activités culturelles et de festivals. Toutefois, par rapport à la période de pointe de l'année précédente, cette situation a affecté la croissance de la demande en hébergement et en restauration, limitant ainsi la contribution de ce secteur.

Par ailleurs, les activités de production et commerciales de la localité ont maintenu une tendance positive, comme en témoignent les résultats des recettes budgétaires de l'État, notamment celles provenant du secteur de la production et des entreprises. Plus précisément, les taxes sur les produits, déduction faite des subventions, ont augmenté de 7,86%, reflétant la hausse de la production et de la consommation de biens et de services, contribuant ainsi à la consolidation des recettes budgétaires et à la mise en place de conditions favorables à la croissance économique.

Croissance plus modérée dans l'industrie et la construction

Au premier trimestre 2026, le secteur industriel et de la construction a enregistré une croissance de 7,73%, contribuant à hauteur de 32,6% à la croissance du PIBR. Ce chiffre est inférieur aux prévisions, principalement en raison de la faible croissance de certains secteurs à gestion et coordination centralisées.

Photo : Tân Dat/CVN

L'industrie, en particulier, a progressé de 7,71%, contribuant à hauteur de 30,5% à la croissance du PIBR. Le secteur manufacturier, avec une hausse de 8,46%, est resté le principal moteur, affichant un taux supérieur à la moyenne et contribuant ainsi au maintien de la dynamique industrielle globale.

Cependant, la croissance industrielle a été freinée par deux facteurs principaux. Premièrement, le secteur de la production et de la distribution d'électricité n'a progressé que de 3,08% en raison d'une baisse de la production des centrales thermiques. Deuxièmement, bien que les activités minières aient représenté 7,1% du PIBR, leur croissance n'a été que modeste (5,24%), contribuant à hauteur de 3,1% à la croissance régionale. La production limitée de pétrole brut et de gaz naturel a ralenti le taux de croissance global de l'ensemble du secteur industriel.

Par ailleurs, les activités de construction ont enregistré une hausse de 8,05%, contribuant à hauteur de 2,2% à la croissance du PIBR. Si certains projets clés ont été mis en œuvre et commencent à avoir un effet d'entraînement sur d'autres secteurs économiques, la contribution de ce secteur demeure inférieure aux prévisions et ne suit pas totalement la dynamique d'investissement qui stimule la croissance.

La croissance reste tributaire de l'environnement international

Selon les statistiques de Hô Chi Minh-Ville, les conflits géopolitiques dans certaines régions, notamment au Moyen-Orient, exercent une pression considérable sur la croissance économique mondiale à court terme, en raison des chocs énergétiques, des perturbations des chaînes d'approvisionnement et de la hausse des coûts commerciaux. Cela contribue à l'inflation et accroît l'incertitude qui règne dans l'environnement économique international. Toutefois, à long terme, l'économie mondiale affichera toujours une résilience relativement bonne grâce à la reprise post-pandémique, à la demande soutenue des consommateurs et à la flexibilité des politiques macroéconomiques. Parallèlement, l'essor technologique, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la transformation numérique, ouvrira de nouvelles perspectives.

Dans ce contexte, l'économie nationale a maintenu une dynamique positive au premier trimestre 2026 grâce à la reprise de la production industrielle, à la stabilité des exportations et à l'amélioration de la consommation intérieure. De plus, le gouvernement du Vietnam encourage l'investissement dans les infrastructures et attire les investissements directs étrangers (IDE).

Photo : Tân Dat/CVN

S'inscrivant dans cette tendance nationale, l'économie de Hô Chi Minh-Ville poursuit sa croissance, portée par une amélioration rapide du secteur de la production industrielle et par le développement des activités de services et du tourisme, ce qui contribue à stimuler la demande globale et à attirer les investissements.

Hô Chi Minh-Ville met également en œuvre en urgence de nombreux projets clés d'envergure, tout en mobilisant des ressources du secteur privé, contribuant ainsi à améliorer la qualité des infrastructures socio-économiques et à dynamiser la croissance.

Cependant, avec sa forte ouverture économique, Hô Chi Minh-Ville reste directement affectée par les fluctuations du commerce international, les coûts logistiques et la hausse des prix de l'énergie. Dans ce contexte, les dirigeants de la ville poursuivent la mise en œuvre de politiques flexibles, tout en promouvant des programmes de stabilisation des prix et en renforçant la régulation du marché afin de minimiser l'impact des fluctuations énergétiques, soutenant ainsi les entreprises et la stabilité du quotidien des habitants.

Tân Dat/CVN