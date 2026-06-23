Vietnam et Cuba réaffirment leur solidarité historique et leur coopération stratégique

En qualité d’envoyé spécial du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de l'État vietnamien Tô Lâm, le membre du Bureau politique et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a effectué une visite du 20 au 22 juin, à Cuba.

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Photo : VNA/CVN

Cette mission avait pour objectif d’informer les dirigeants cubains des résultats du XIVe Congrès national du PCV et d’échanger sur les perspectives de coopération entre les deux Partis et les deux États.

Au cours de son séjour, le chef de la diplomatie vietnamienne a été reçu par le premier secrétaire du Parti communiste cubain (PCC) et président cubain, Miguel Díaz-Canel, ainsi que par le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz. Il s’est également entretenu avec le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez Parrilla.

Il a par ailleurs présenté les résultats du XIVe Congrès du PCV lors d’une conférence organisée par le Comité central du PCC, sous la présidence de Miguel Díaz-Canel, en présence de nombreux membres du Bureau politique et du Secrétariat du PCC.

À cette occasion, Lê Hoài Trung a transmis les messages du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, à l’attention du général d’armée Raúl Castro et du président Miguel Díaz-Canel. Il a également adressé les salutations des hauts dirigeants vietnamiens à leurs homologues cubains, réaffirmant la position constante du Vietnam consistant à renforcer la solidarité avec Cuba, à soutenir la cause révolutionnaire du peuple cubain et à poursuivre une coopération fraternelle au service du développement de chaque pays ainsi que de la paix et de la stabilité internationales.

S’appuyant sur les orientations adoptées lors du XIVe Congrès national du PCV, il a présenté les principaux acquis de près de quarante années de Renouveau (Dôi moi), ainsi que les enseignements tirés de cette expérience. Il a également exposé les objectifs stratégiques et les priorités de développement que le Vietnam s’est fixés à l’horizon 2030 et 2045 afin d’entrer dans une nouvelle phase de croissance et de modernisation.

Il a, dans le même temps, salué les récentes mesures de transformation économique et institutionnelle approuvées par les instances dirigeantes cubaines. Il a exprimé sa confiance dans la capacité du PCC à surmonter les difficultés actuelles et à poursuivre le développement du pays au bénéfice de sa population.

Photo : VNA/CVN

Les dirigeants cubains ont, pour leur part, exprimé leur satisfaction face à la décision de Tô Lâm d’envoyer un représentant spécial à La Havane pour présenter les résultats du XIVe Congrès national du PCV. Selon eux, cette initiative témoigne du niveau exceptionnel de confiance politique et de la profondeur des relations fraternelles unissant les deux Partis, les deux États et leurs peuples.

Miguel Díaz-Canel et Manuel Marrero Cruz ont salué les progrès économiques et sociaux réalisés par le Vietnam et estimé que les enseignements tirés de quarante années de réformes constituaient une source d’inspiration précieuse pour les transformations actuellement engagées à Cuba.

Les deux parties se sont également félicitées des résultats obtenus dans la coopération bilatérale, notamment dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, où plusieurs projets ont enregistré des avancées significatives grâce à l’impulsion des plus hautes autorités des deux pays.

Elles sont convenues de poursuivre les échanges et visites de haut niveau, de renforcer la coopération entre leurs institutions respectives et de développer davantage les mécanismes de coordination existants.

Dans la perspective du centenaire de la naissance de Fidel Castro en 2026, elles ont décidé de coordonner l’organisation de diverses activités commémoratives d’envergure. Elles ont également souligné l’importance de promouvoir les échanges entre les peuples, en particulier parmi les jeunes générations, et de continuer à se soutenir mutuellement dans les enceintes multilatérales, notamment au sein de l’Organisation des Nations unies et du Mouvement des non-alignés.

Cette visite a permis de réaffirmer la solidarité historique entre le Vietnam et Cuba et de donner une nouvelle impulsion à leur coopération spéciale, dans un contexte marqué par les ambitions de développement et de modernisation des deux pays.

VNA/CVN