Hanoï et New Delhi entendent approfondir leur coopération bilatérale

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a reçu le 23 juin à Hanoï l’ambassadeur d’Inde au Vietnam, Tshering Wangchuk Sherpa, venu le saluer à l’occasion du début de sa mission diplomatique au Vietnam.

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Lors de la rencontre, Trân Thanh Mân a salué les efforts de l’ambassadeur en faveur du développement des relations bilatérales. Par son intermédiaire, il a adressé ses salutations au président de la Rajya Sabha (chambre haute), C. P. Radhakrishnan, ainsi qu’au président de la Lok Sabha (chambre basse), Om Birla, tout en exprimant le souhait de les accueillir prochainement en visite officielle au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Réaffirmant que le Vietnam attache toujours une grande importance à ses relations avec l’Inde, Trân Thanh Mân s’est félicité du développement des liens bilatéraux. Il a souligné l’importance du partenariat stratégique global renforcé entre les deux pays, du succès de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, en Inde, avant d’affirmer que l’Assemblée nationale vietnamienne continuerait de travailler étroitement avec le Parlement indien afin de mettre en œuvre efficacement les accords conclus par les hauts dirigeants des deux pays.

Le dirigeant vietnamien a suggéré que l’ambassadeur poursuive sa coopération avec les ministères et organismes vietnamiens concernés afin de contribuer à porter les échanges commerciaux bilatéraux à 25 milliards de dollars, à favoriser les investissements, à faire de la science et de la technologie un nouveau pilier de la coopération. Il a également appelé à renforcer les liens dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l’éducation, de la santé, de la culture et des échanges entre les peuples.

Trân Thanh Mân a par ailleurs salué la coopération dynamique entre les deux organes législatifs, se félicitant de la création du Groupe parlementaire d’amitié Inde - Vietnam par le Parlement indien. Il a indiqué que l’Assemblée nationale vietnamienne avait également constitué son Groupe parlementaire d’amitié Vietnam - Inde et a proposé de renforcer les échanges de délégations, ainsi que le partage d’expériences en matière législative, de contrôle parlementaire et de décision sur les grandes questions nationales.

Pour sa part, l’ambassadeur Tshering Wangchuk Sherpa a indiqué que les dirigeants, les milieux universitaires et les médias indiens avaient hautement apprécié le succès de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, en Inde, y voyant un nouvel élan pour les relations bilatérales. Il a affirmé que le gouvernement indien travaillerait en étroite coordination avec le Vietnam pour mettre en œuvre les engagements pris par les deux parties.

L’ambassadeur a également souligné son rôle de passerelle pour renforcer les échanges culturels, religieux et populaires entre les deux pays, évoquant notamment le projet de transfert et de vénération de reliques du Bouddha au Vietnam dans un avenir proche.

Enfin, il a transmis à Trân Thanh Mâan l’invitation du président de la Lok Sabha, Om Birla, à effectuer une visite en Inde. Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne a accepté cette invitation avec satisfaction et effectuera ce déplacement à une date appropriée.

VNA/CVN