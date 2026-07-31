Les perspectives économiques du Vietnam saluées par la communauté internationale

Les médias internationaux ainsi que plusieurs grandes institutions financières continuent d'afficher leur optimisme quant aux perspectives économiques du Vietnam. Selon eux, le pays renforce son attractivité auprès des investisseurs étrangers grâce à une croissance plus qualitative, à l'amélioration de son environnement des affaires et à la poursuite des réformes structurelles.

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Photo : VNA/CVN

Le quotidien économique singapourien The Business Times estime que la montée en gamme de l'économie vietnamienne dans les chaînes de valeur mondiales favorise l'arrivée d'investissements asiatiques à plus forte valeur ajoutée.

Au premier semestre 2026, le Vietnam a attiré 34,65 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) enregistrés, soit une hausse de 61% sur un an. Au-delà de cette progression, les observateurs relèvent surtout une évolution de la structure des flux d'investissement.

Selon The Business Times, Singapour et la République de Corée représentent désormais près de 73 % des nouveaux capitaux enregistrés au Vietnam durant cette période, tandis que la part des investissements chinois a sensiblement reculé. Cette évolution témoigne, selon le journal, de la capacité du Vietnam à attirer des projets de plus grande qualité, à forte intensité technologique et à plus forte valeur ajoutée.

Le média souligne également que l'augmentation du montant moyen des projets sud-coréens traduit une montée en puissance des investissements de grande envergure, confirmant le positionnement du Vietnam comme destination stratégique dans la réorganisation des chaînes d'approvisionnement régionales.

Une confiance renforcée dans les perspectives de croissance

Les perspectives de croissance du Vietnam bénéficient également du soutien des principales institutions internationales.

Début juillet, la Banque mondiale (BM) a classé le Vietnam parmi les économies à revenu intermédiaire supérieur, saluant les progrès réalisés au cours des dernières années. Pour le quotidien singapourien The Straits Times, cette évolution renforce la confiance des investisseurs internationaux dans les perspectives de développement du pays.

La Banque mondiale estime que le modèle de croissance vietnamien, largement porté par les exportations, repose sur les performances de plusieurs secteurs industriels et reflète une transformation structurelle de l'ensemble de l'économie plutôt qu'un simple essor d'une activité spécifique.

The Straits Times rappelle que le Vietnam, l'une des économies les plus dynamiques d'Asie, ambitionne désormais d'atteindre une croissance à deux chiffres à partir de 2026, portée notamment par des réformes favorables aux entreprises et par d'importants investissements dans les infrastructures.

De son côté, The Business Times souligne que, si l'industrie manufacturière, les exportations et la construction demeurent les principaux moteurs de la croissance, la consommation intérieure contribue désormais davantage à l'expansion économique, grâce à la progression des ventes au détail et des services.

Des réformes structurelles porteuses de croissance

Dans une récente analyse, l'agence de notation Fitch Ratings prévoit que la croissance à moyen terme du Vietnam restera supérieure à celle de nombreux pays bénéficiant d'une notation de crédit comparable.

Selon Fitch Ratings, cette performance devrait être soutenue par la capacité du pays à attirer des investissements dans les secteurs à forte valeur ajoutée, par la poursuite des investissements publics dans les infrastructures, par une démographie favorable ainsi que par l'expansion continue du secteur des services.

L'agence estime également que la stabilité politique favorisera la mise en œuvre des priorités gouvernementales, notamment l'amélioration du climat des affaires, le renforcement de la productivité grâce à l'innovation technologique et le développement du secteur privé.

Fitch Ratings considère enfin que les réformes engagées par le gouvernement contribueront à accélérer la transition vers un modèle de croissance plus rapide, plus durable et davantage fondé sur la création de valeur. La transformation numérique, la transition verte, le développement des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle ainsi que le soutien à l'innovation devraient constituer les principaux moteurs de cette nouvelle phase de développement.

Les appréciations convergentes des médias et des institutions financières internationales témoignent ainsi de la confiance croissante de la communauté économique mondiale dans les perspectives du Vietnam. Fort d'une stabilité macroéconomique, d'un environnement d'investissement en constante amélioration et d'un ambitieux programme de réformes, le pays est appelé à consolider sa place parmi les économies les plus dynamiques de la région.

VNA/CVN