Ouverture du 24e Salon de l’industrie du plastique et du caoutchouc du Vietnam

Le 9 septembre, le 24 e Salon international des plastiques et du caoutchouc du Vietnam (VietnamPlas) 2026 a ouvert ses portes à Hô Chi Minh-Ville, créant un espace d'échanges complet couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, des matières premières et des machines aux solutions de fabrication intelligentes.

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Se déroulant du 9 au 12 septembre au Centre des expositions et des congrès de Saïgon (SECC), cet événement est organisé par la société par actions VINEXAD, en collaboration avec la SARL de Yorkers Exhibition Service. D'une superficie totale de 22.000 m², le salon VietnamPlas 2026 réunit 1.200 stands de 650 exposants provenant de plus de 15 pays et territoires du monde.

Attractivité de la chaîne d'approvisionnement mondiale

Selon les organisateurs, l'industrie vietnamienne des plastiques et du caoutchouc entre dans une phase de transformation stratégique, liée aux impératifs de modernisation technologique, d'optimisation des coûts et de respect des normes environnementales strictes. Le marché vietnamien des plastiques affiche actuellement une forte dynamique de croissance, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) projeté d'environ 8% sur la période 2026-2031. La demande croissante émanant de secteurs industriels clés tels que l'électronique, l'automobile, l'emballage, la construction et les biens de consommation exerce une pression et incite les entreprises locales à innover. En particulier, l'application du principe de responsabilité élargie du producteur (REP) et les réglementations limitant les plastiques à usage unique imposent à l'ensemble du secteur d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des matières premières, de promouvoir le recyclage et de développer des produits à forte valeur ajoutée.

L'un des points forts de cette édition de VietnamPlas est l'inauguration du "Pavillon indien", qui contribue à l'élargissement des réseaux de coopération internationale et à la diversification des sources d'approvisionnement technologique pour le marché vietnamien. En outre, la présence de grandes entreprises mondiales et régionales des secteurs de la pétrochimie et des matières premières telles que PetroChina, Yanchang Petroleum, Nam Giang (ExxonMobil), Calofic Corporation, et de fournisseurs de matériaux spécialisés comme Solstice, Shanghai Huntsman Corporation et GPC International confirme le lien étroit entre la chaîne d'approvisionnement nationale des plastiques et du caoutchouc et le marché mondial.

L'industrie 4.0 et l'économie circulaire au cœur des enjeux

Pour relever les défis posés par la hausse des coûts de production et le durcissement des normes environnementales, les entreprises investissent massivement dans la modernisation de leurs équipements, l'automatisation et l'application des technologies de recyclage. Lors de VietnamPlas 2026, des marques leaders mondiales et vietnamiennes de machines-outils, telles que JWELL, Shanghai CMIC, Yizumi, ARBURG, Coperion et Nordson BKG, ont présenté une gamme de lignes de moulage par injection, d'extrudeuses, d'équipements de traitement avancés et de solutions d'automatisation intelligentes pour les étapes clés de la production. Outre les équipements de production haute performance, les technologies de recyclage et les matériaux écologiques ont suscité un vif intérêt auprès des visiteurs du secteur. Des entreprises comme Polystar, Lotus Green et Jiangyin Guibao ont présenté des solutions de recyclage des plastiques de pointe, conformes aux exigences strictes de la réglementation EPR et aux principes de l'économie circulaire.

La participation d'entreprises fournissant des résines plastiques colorées et des additifs, telles que THC, ainsi que Song Song et HC International, enrichit encore l'écosystème de solutions techniques pour l'ensemble du secteur. Grâce au soutien et au parrainage d'associations majeures telles que l'Association vietnamienne des plastiques (VPA), l'Association vietnamienne du caoutchouc (VRA), l'Association du caoutchouc et des plastiques de Hô Chi Minh-Ville (RUPA), l'Association vietnamienne du génie mécanique (VAMI) et l'Association vietnamienne du recyclage des déchets (VWRA), le salon continue de jouer un rôle stratégique de passerelle, favorisant le commerce, le transfert de technologies et renforçant la compétitivité des entreprises vietnamiennes dans la chaîne de valeur mondiale.

Un large éventail d'ateliers et d'activités parallèles

Outre les activités commerciales et du salon, VietnamPlas 2026 propose également d'autres activités clés, notamment : Des ateliers spécialisés sur l'application des nouvelles technologies et des nouveaux matériaux – une série de forums axés sur des discussions approfondies concernant l'application de l'intelligence artificielle (IA) dans l'industrie des plastiques, les dernières tendances en matière de développement de matériaux durables, de plastiques et de caoutchouc recyclés. Un forum sur l'économie verte et l'investissement circulaire : analyse des opportunités et des défis liés aux politiques de responsabilité élargie du producteur (REP), aux stratégies d'optimisation des coûts de production, ainsi qu'à l'évolution des matériaux dans les secteurs de l'emballage et des biens de consommation jetables.

Des activités de mise en relation interentreprises (B2B) : un programme de rencontres directes entre fabricants et fournisseurs internationaux de machines et d’équipements et entreprises acheteuses locales, créant un espace de réseautage, de recherche de partenaires et d’expansion des marchés en Asie du Sud-Est. Un espace d’exposition technologique thématique : découverte de visu des lignes de machines automatisées, de la technologie de moulage par injection, de la technologie d’extrusion, ainsi que des solutions de matières premières pétrochimiques de nouvelle génération et des matériaux haute performance.

Texte et photos : Tân Dat/CVN