Renouveau

Hô Chi Minh-Ville mise sur l’innovation pour de nouveaux moteurs de croissance

Quatre décennies de Renouveau ont également constitué pour Hô Chi Minh-Ville un parcours jalonné par la recherche constante de nouveaux espaces de développement. De l’esprit de “rupture des barrières”, visant à libérer les forces productives, la métropole est progressivement passée à l’ouverture économique, à l’attraction des investissements, à l’établissement de zones franches et industrielles, puis au déploiement de la haute technologie et d’un écosystème numérique.

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Aujourd’hui, dans une nouvelle étape de sa trajectoire, l’exigence s’élève : il ne s’agit plus seulement d’intégrer les technologies, mais aussi de renforcer progressivement les capacités technologiques nationales, d’accroître la productivité et de générer davantage de valeur ajoutée. Cette orientation rejoint pleinement l’esprit de la Résolution N° 57-NQ/TW sur la percée dans le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique.

Photo : VNA/CVN

De la “rupture des barrières” à l’ouverture et à l’intégration

En examinant les 40 années de Renouveau dans leur ensemble, le développement de Hô Chi Minh-Ville apparaît comme un processus continu d’élargissement de son espace économique et de recherche de nouveaux leviers de croissance.

Au commencement du Renouveau, alors que le mécanisme de gestion subissait encore de nombreuses contraintes, Hô Chi Minh-Ville s’est imposée comme l’une des premières localités à expérimenter de nouvelles méthodes pour libérer les forces productives. Cet esprit de "rupture des barrières" a contribué à façonner un environnement économique dynamique, à stimuler la production ainsi que la circulation des marchandises et à mobiliser les ressources de la société.

Lorsque le pays est entré dans une phase d’ouverture et d’intégration internationale de plus en plus profonde, les moteurs de développement de la ville se sont naturellement élargis. L’attraction des investissements directs étrangers et la création de zones franches et industrielles ont permis à Hô Chi Minh-Ville d’amplifier ses capacités de production, d’accéder aux marchés internationaux et de s’insérer progressivement dans les chaînes de valeur mondiales.

La zone franche de Tân Thuân, les parcs industriels, puis la Zone de haute technologie ont successivement jalonné l’élargissement de l’espace de développement urbain. Si, au départ, l’enjeu essentiel consistait à mobiliser des capitaux et à massifier la production, les exigences ont par la suite évolué.

Aujourd’hui, Hô Chi Minh-Ville ne se contente plus de nouvelles usines, de nouveaux projets ou de nouveaux capitaux. Elle requiert des initiatives capables d’impulser la recherche et le développement, de perfectionner les technologies, de former des ressources humaines hautement qualifiées et d’intensifier les synergies avec les entreprises nationales.

Cette mutation traduit un changement profond dans la vision du développement : basculer d’une croissance reposant largement sur les ressources matérielles vers une dynamique s’appuyant de plus en plus sur le savoir, les technologies, la productivité et l’innovation.

De l’attraction des capitaux à l’attraction des capacités technologiques

La Zone de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville constitue l’une des illustrations les plus probantes de cette mutation.

Après plus de 23 années d’existence, cette zone abrite 166 projets actifs, représentant un investissement cumulé de plus de 13 milliards de dollars. Sa production globale est estimée à plus de 203 milliards de dollars, tandis que ses exportations s’élèvent à 185 milliards de dollars. Elle a généré plus de 53.678 emplois, dont plus de 47% occupés par des travailleurs titulaires au minimum d’un diplôme de niveau collégial. L’implantation de groupes d’envergure tels qu’Intel, Samsung, Jabil et BESI, conjuguée à la proximité de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville et d’un réseau d’instituts de recherche, a fourni un socle solide à l’écosystème technologique de la cité.

Toutefois, après plusieurs décennies d’activité, les critères d’évaluation d’un projet de haute technologie se transforment à leur tour.

Si le volume des capitaux investis, le nombre de projets et les emplois créés constituaient jadis les principaux indicateurs, Hô Chi Minh-Ville privilégie désormais les capacités de R&D, le transfert et la maîtrise des technologies, la qualification des ressources humaines ainsi que le degré d’intégration des entreprises vietnamiennes dans les chaînes de valeur.

Dans cette perspective, la Zone de haute technologie ne se résume plus à un simple espace d’accueil pour des activités manufacturières. Elle ambitionne de devenir un écosystème d’accueil pour les géants technologiques mondiaux, les fonds d’investissement spécialisés et les concepteurs de technologies de pointe.

Le projet d’établissement du Centre de développement des technologies stratégiques, étendu sur une superficie de 52,92 hectares au sein même de la Zone de haute technologie, illustre concrètement cette approche renouvelée. Ce centre intégrera des pôles dédiés aux services de haute technologie, à la production de pointe, à la R&D ainsi qu’à l’incubation, en mettant l’accent sur les centres de données, le cloud computing, l’intelligence artificielle, les usines intelligentes, les circuits intégrés, le conditionnement des semi-conducteurs, ainsi que la recherche et la conception de produits.

L’objectif fondamental réside dans la réduction du laps de temps séparant la recherche, l’expérimentation, la mise au point des produits, leur commercialisation et leur expansion sur le marché, afin de transformer les découvertes scientifiques en produits finis, en entreprises viables et en chaînes de valeur.

Cette démarche répond à l’une des exigences majeures de l’innovation : ne pas se cantonner à la formulation d’idées ou à des travaux académiques, mais convertir ces résultats en valeur tangible pour l’économie.

L’innovation, nouveau moteur de la croissance

Parallèlement à la Zone de haute technologie, le Parc des logiciels de Quang Trung représente un autre pilier dans l’architecture de l’écosystème technologique de Hô Chi Minh-Ville.

Ce parc a su attirer 27 investisseurs et fédérer une communauté de plus de 120 entreprises du secteur numérique. Celles-ci fournissent plus de 650 produits, services et solutions technologiques tant sur le marché national que dans plus de 30 pays. L’écosystème englobe également cinq centres d’innovation, un réseau interconnectant entreprises, institutions éducatives et centres de recherche, de même que sept établissements de formation qui dispensent chaque année plus de 3.000 profils qualifiés aux entreprises technologiques.

Ces réalisations témoignent du fait que Hô Chi Minh-Ville n’aborde pas la nouvelle compétition technologique en partant d’une feuille blanche. Fort de 40 années de Renouveau, le territoire dispose déjà d’un socle d’infrastructures, d’entreprises, de compétences humaines et d’institutions technologiques.

L’enjeu de cette nouvelle séquence consiste à relier ces différents maillons pour façonner un écosystème suffisamment robuste capable d’engendrer des technologies et des entreprises innovantes compétitives à l’échelle internationale.

Cette orientation fait écho direct aux dispositions de la Résolution N° 57-NQ/TW du Bureau politique. Promulguée le 22 décembre 2024, cette résolution érige le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique au rang de "percée prioritaire" et de catalyseur indispensable pour moderniser les forces productives et générer de nouveaux relais de croissance socio-économique.

Pour Hô Chi Minh-Ville, cette orientation se traduit concrètement par des objectifs axés sur la consolidation des capacités internes, l’essor de l’écosystème d’innovation, la synergie entre la R&D, l’éducation et le tissu entrepreneurial, ainsi que sur l’édification d’une administration, d’une économie et d’infrastructures numériques.

Fait notable, la feuille de route de mise en œuvre de la Résolution N° 57 pour 2026 fixe pour ambition de porter les dépenses consacrées à la R&D à 2% du PIB régional (GRDP) et d’allouer 4 à 5% du budget local aux sciences, aux technologies, à l’innovation et à la transition numérique. La métropole vise en outre la maîtrise de technologies clés telles que l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, le big data, le cloud computing, les semi-conducteurs et les technologies quantiques.

Ainsi, l’innovation s’inscrit progressivement au cœur du nouveau modèle de croissance, cessant d’être perçue comme un simple secteur d’appoint pour l’appareil productif.

La divergence fondamentale entre la première phase du Renouveau et la période contemporaine repose sur une interrogation centrale : sur quels fondements s’appuie la croissance et quelle valeur génère-t-elle?

Au commencement du Renouveau, l’ouverture des marchés et l’afflux des investissements ont permis à Hô Chi Minh-Ville d’élargir rapidement la dimension de son économie. Les nouveaux flux de capitaux ont drainé des infrastructures industrielles, des technologies, des emplois et de nouvelles passerelles vers les marchés mondiaux.

Néanmoins, au sein d’une économie planétaire de plus en plus interconnectée, les avantages comparatifs fondés sur les coûts salariaux et l’abondance de la main-d’œuvre ne suffisent plus à garantir une compétitivité pérenne. Les investisseurs internationaux du secteur technologique accordent désormais une attention accrue à la qualité des infrastructures, à la disponibilité de compétences de haut niveau et à la structuration d’un écosystème fédéré par des entreprises leaders.

La compétition pour capter les investissements technologiques ne peut dès lors plus s’en remettre uniquement aux incitations fiscales ou foncières. Les plateformes de recherche, les facilités d’expérimentation, la fiabilité énergétique, la connectivité numérique, ainsi que la présence d’ingénieurs et de chercheurs spécialisés s’avèrent désormais déterminantes.

Hô Chi Minh-Ville ajuste en conséquence ses politiques pour soutenir simultanément la R&D, les infrastructures expérimentales, le capital humain et la commercialisation des innovations. La valeur d’un projet de haute technologie ne se jauge plus exclusivement au montant des capitaux enregistrés, mais également à son potentiel de recherche, à son aptitude au transfert technologique, à sa contribution à la formation des talents et au degré d’implication des entreprises vietnamiennes dans les chaînes de valeur.

Cette démarche répond aux exigences formulées par la Résolution n°57 : ériger les sciences, les technologies et l’innovation en véritables moteurs de la prospérité, tout en levant les barrières institutionnelles pour stimuler la contribution des ressources sociétales à l’effort d’innovation.

Entrer dans un nouveau cycle du Renouveau

À l’échelle des quatre décennies écoulées, le parcours de Hô Chi Minh-Ville se lit à travers une succession de mutations majeures : de la "rupture des barrières" pour libérer l’appareil productif vers l’ouverture et l’attraction des capitaux; de la mise en place de zones franches à l’essor de la Zone de haute technologie et de son écosystème; et aujourd’hui, vers la maîtrise des technologies, l’optimisation de la productivité et la création d’une valeur ajoutée accrue.

Les nouveaux paradigmes économiques privilégiés par la ville accentuent l’importance stratégique de la technologie. Le futur centre financier international requiert des technologies financières, de la gestion de données et des solutions numériques. La zone de libre-échange et les plateformes logistiques exigent l’automatisation, le traitement de données et des outils de gestion de la chaîne logistique sophistiqués. L’industrie manufacturière réclame la robotisation, des unités de production intelligentes et des procédés écoénergétiques. La municipalité elle-même a besoin de systèmes de données modernisés pour parfaire sa gouvernance.

Par conséquent, l’innovation dépasse le cadre exclusif des laboratoires ou des entreprises de la tech. Elle s’affirme progressivement comme une composante transversale de l’organisation économique et de la gestion urbaine.

C’est précisément en cela que réside la portée de la mise en œuvre de la Résolution n°57 à Hô Chi Minh-Ville. Le plan municipal pour 2026 affirme que le développement scientifique, technologique, innovant et numérique doit aller de pair avec l’élévation de la compétitivité, l’expansion de l’économie numérique, l’amélioration du cadre de vie et la consolidation d’un écosystème reliant la recherche, l’entreprise et les marchés.

Quarante ans après l’amorce du Renouveau, Hô Chi Minh-Ville se trouve de nouveau mise au défi de repousser ses frontières de développement. Toutefois, à la différence du passé, les nouveaux gisements de croissance dépendent de paramètres plus immatériels : la productivité, le savoir, la donnée, la technologie, la qualité des ressources humaines et la capacité à créer.

Le succès de cette nouvelle étape ne se mesurera donc pas seulement à l’aune des capitaux attirés ou de la quantité de grands projets implantés. Il découlera avant tout du volume de technologies créées, du nombre d’entreprises capables de les maîtriser, de la quantité de produits à forte valeur ajoutée mis sur le marché et de la pénétration des entreprises vietnamiennes au sein des chaînes de valeur mondiales.

De la “rupture des barrières” fondatrice du Renouveau à l’édification d’un écosystème d’innovation, Hô Chi Minh-Ville abrite aujourd’hui une phase inédite de son histoire. L’esprit pionnier qui a caractérisé ces quatre dernières décennies conserve toute sa pertinence, mais son contenu s’est enrichi : il ne s’agit plus seulement d’élargir l’assiette du développement, mais de forger les capacités intrinsèques qui le portent; non plus seulement d’assimiler des technologies, mais de parvenir à les concevoir; non plus seulement de courir après une expansion rapide, mais de bâtir une prospérité assise sur la productivité et la haute valeur ajoutée.

Telle est la méthode par laquelle Hô Chi Minh-Ville incarne l’esprit de la Résolution N°57, en faisant des sciences, des technologies et de l’innovation les catalyseurs et le socle du nouveau modèle de croissance pour les années à venir.

Texte et photos : Quang Châu/CVN