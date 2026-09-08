Vietnam - France : vers un nouvel élan économique

À l’approche de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, en France, les deux pays affichent de nouvelles ambitions pour approfondir leur partenariat stratégique intégral, notamment dans l’économie, l’investissement, les technologies et l’innovation, avec l’objectif de transformer les potentiels de coopération en projets concrets.

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Photo : VNA/CVN

À l’approche de la visite officielle en France du secrétaire général du PCV et président de la République, Tô Lâm, de nombreux observateurs espèrent que cette visite donnera un nouvel élan au partenariat stratégique global Vietnam - France, afin de le rendre plus substantiel et plus efficace, notamment dans les domaines de l’économie, de l’investissement et des technologies.

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Selon le Dr. Benoît de Tréglodé, directeur en charge des régions Afrique, Asie et Moyen-Orient à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire française (IRSEM), dans un contexte de profondes évolutions de l’équilibre des pouvoirs en Asie, le Vietnam diversifie activement ses relations avec les grandes puissances afin de renforcer son autonomie stratégique. Le développement du partenariat stratégique global avec la France ouvre de nouveaux espaces de coopération et montre également que les choix stratégiques du Vietnam ne se limitent pas à la rivalité entre grandes puissances.

Selon lui, la France demeure un partenaire important du Vietnam en raison de son poids international et de son attachement à l’autonomie stratégique, tandis que le Vietnam occupe une place particulière dans la stratégie française en Asie et dans l’Indo-Pacifique. Les deux pays doivent continuer à renforcer leur coopération économique, industrielle et stratégique, tout en élargissant leur coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, notamment en matière de formation, de maintien de la paix et d’industrie de défense.

De son côté, Nguyên Hai Nam, président de l’Association d’amitié France - Vietnam (AAFV), estime que la visite confirme une nouvelle fois la place de la France comme partenaire prioritaire du Vietnam en Europe. La France peut constituer une porte d’entrée permettant au Vietnam de renforcer ses connexions avec l’Union européenne (UE), tandis que le Vietnam peut servir de passerelle à la France vers l’ASEAN.

Cependant, selon Nguyên Hai Nam, la coopération économique entre les deux pays reste en deçà de ce que permettraient leurs liens historiques, leurs relations entre les peuples et leur potentiel dans les domaines des technologies, des transports, des sciences et de la culture. Il souligne également les convergences entre les deux pays dans leur approche des questions internationales, notamment leur attachement au dialogue, au multilatéralisme et au rôle des organisations internationales. Les deux pays doivent aussi renforcer les liens entre les jeunes générations, développer les échanges universitaires, culturels et artistiques ainsi que les projets communs dans les industries créatives, afin de consolider les liens durables entre les deux sociétés.

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Pour sa part, Stéphanie Do, présidente du parti "Ensemble pour la France", ancienne députée de l’Assemblée nationale française et ancienne présidente du groupe d’amitié France - Vietnam à l’Assemblée nationale, estime que la visite reflète la dynamique forte et continue des relations bilatérales, dans un contexte marqué par l’intensification des échanges de haut niveau entre les deux pays.

Selon elle, le Vietnam et la France doivent passer d’une relation fondée sur leur proximité historique à une vision stratégique commune et à des projets de coopération concrets. La France peut aider le Vietnam à renforcer son niveau technologique, à former ses ressources humaines et à promouvoir un développement durable, tandis que le Vietnam dispose de nombreux atouts pour permettre à la France de renforcer sa coopération en Asie du Sud-Est.

Stéphanie Do estime notamment que les relations entre les deux pays doivent passer d’une "logique de coopération à une logique de co-construction", en favorisant la coproduction, l’innovation conjointe et, progressivement, l’accès aux marchés régionaux. Parmi les secteurs à fort potentiel figurent l’intelligence artificielle (IA), les technologies numériques, les technologies spatiales, les biotechnologies, la santé, les énergies propres et les technologies maritimes. Elle souligne également le rôle des échanges entre les jeunes générations, de la communauté vietnamienne en France et de la coopération entre collectivités locales dans la mise en œuvre de projets durables.

Sur le plan économique, Dào Quôc Cuong, conseiller, chef de la section de promotion des investissements et représentant du ministère des Finances à l’ambassade du Vietnam en France, estime que la visite revêt une importance majeure pour concrétiser le partenariat stratégique intégral et ouvrir un nouveau chapitre de la coopération économique et de l’investissement bilatéraux.

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Selon lui, le Vietnam s’oriente davantage vers une promotion directe des investissements auprès des grands groupes du CAC 40, avec pour objectif d’attirer non seulement des capitaux, mais aussi des technologies de base, des écosystèmes d’entreprises et des financements verts. La table ronde de haut niveau organisée dans le cadre de la visite devrait offrir un mécanisme de dialogue direct entre les autorités et les entreprises, permettant de lever les obstacles et de promouvoir des projets concrets.

Le Vietnam et la France disposent aujourd’hui de nombreuses possibilités pour élargir leur coopération dans les infrastructures, les énergies vertes, les technologies stratégiques, les semi-conducteurs, l’IA, les technologies quantiques, la finance verte, la santé et l’industrie pharmaceutique. Le Vietnam souhaite également renforcer sa participation aux chaînes d’approvisionnement dans l’aéronautique, le ferroviaire à grande vitesse, les technologies satellitaires et d’autres secteurs de haute technologie.

Selon Dào Quôc Cuong, la convergence entre la détermination politique au plus haut niveau et la dynamique des milieux d’affaires offre une occasion de donner un véritable coup d’accélérateur aux investissements et à la coopération économique entre le Vietnam et la France, tant en termes d’ampleur que de qualité.

Les analyses formulées à l’approche de la visite montrent que les attentes portent désormais sur des résultats plus concrets dans le cadre du partenariat stratégique intégral. Forts de leurs fondements politiques et historiques ainsi que de leurs liens entre les peuples, le Vietnam et la France disposent d’une réelle opportunité d’accélérer le développement de projets dans les domaines de l’investissement, des technologies, de l’innovation et du développement durable. Transformer ces potentiels en mécanismes de coopération et en projets concrets constituera une étape importante pour faire progresser les relations entre les deux pays vers un partenariat plus profond, substantiel et efficace.

Hoàng Hoa/CVN