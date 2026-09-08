Agriculture : lever les obstacles aux chaînes de valeur

Le développement de chaînes de valeur intégrées permet à l’agriculture vietnamienne de gagner en efficacité, en qualité et en valeur ajoutée. Malgré les progrès réalisés, des difficultés persistent, notamment en matière de production fragmentée, de liens contractuels et d’infrastructures, appelant à renforcer la coopération entre agriculteurs, coopératives et entreprises.

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Photo : Trân Trang/VNA/CVN

À l’échelle nationale, près de 3.000 projets et plans de développement de chaînes de produits agricoles ont été mis en œuvre, avec la participation de milliers d’entreprises et de coopératives, ainsi que de plus de 211.000 ménages agricoles.

Grâce à ces partenariats, les agriculteurs peuvent accéder aux nouvelles technologies, être accompagnés dans l’application de procédés de production conformes aux normes et bénéficier de formations en gestion de la production, en commerce électronique et en transformation numérique. Ces dispositifs facilitent également leur mise en relation avec les entreprises et les marchés.

Des filières de plus en plus structurées

L’élevage figure parmi les secteurs affichant le niveau de structuration le plus élevé, avec 695 projets et plans de développement de chaînes de valeur, soit 23,7% de l’ensemble des projets de ce type dans le secteur agricole à l’échelle nationale.

S’agissant des filières de produits stratégiques à l’échelle nationale, les localités ont mis en place 209 chaînes de production de viande porcine et 150 chaînes dédiées à la viande et aux œufs de volaille. Au total, 31% des produits sont désormais fabriqués et distribués au sein de chaînes garantissant le contrôle de la qualité, la sécurité sanitaire et la traçabilité.

Le vice-directeur du Service de l’agriculture et de l’environnement de Hai Phong, Vu Ba Công, indique que la ville compte plus de 610.000 porcs et plus de 26,1 millions de volailles. En 2025, la valeur de la production d’élevage a dépassé 13.000 milliards de dôngs. Hai Phong compte également 18 zones d’élevage concentré, quelque 200 exploitations performantes et 100 établissements certifiés indemnes de maladies.

La ville compte aujourd’hui de nombreuses entreprises, coopératives et exploitations d’élevage engagées dans des chaînes intégrées couvrant l’ensemble du processus, de la production à l’abattage, à la transformation et à la commercialisation. Ces partenariats contribuent ainsi à améliorer les revenus des éleveurs.

Nguyên Van Chiêu, président du Conseil d’administration et directeur de la coopérative agricole Chiêu Viên, dans la commune de Chân Hung (Hai Phong), explique : "La coopérative élève actuellement 10.000 poules pondeuses et travaille avec 15 ménages pour la collecte des œufs, avec une production quotidienne de 40.000 à 43.000 œufs. La traçabilité des produits inspire la confiance des consommateurs et contribue à améliorer l’efficacité de la production".

Dans la province de Son La, six unions de coopératives, 825 coopératives agricoles et de nombreuses entreprises et structures participent directement à la production et à l’exportation de produits agricoles. Forte de ces atouts, la province encourage le développement de chaînes de valeur associant agriculteurs, coopératives et entreprises à toutes les étapes, de la production à la collecte, à la transformation et à la commercialisation.

Ce modèle contribue à réduire la pression liée à l’écoulement des produits et les risques liés aux fluctuations du marché, tout en augmentant la valeur ajoutée des produits agricoles et les revenus des agriculteurs.

Photo : Duc Phuong/VNA/CVN

Ces dernières années, la Société par actions des produits alimentaires destinés à l’exportation Dông Giao (DOVECO) s’est imposée comme l’une des entreprises jouant un rôle moteur dans les chaînes de valeur agricoles à Son La. Elle dispose d’environ 1.000 ha de zones d’approvisionnement en matières premières et travaille avec 12 entreprises et coopératives chargées de la collecte des produits. Elle accompagne également les agriculteurs dans l’application de procédés de production visant à accroître la valeur des produits.

Selon Luong Trung Hiêu, directeur de la succursale de Son La de DOVECO, pour faire des agriculteurs des partenaires fiables au sein des chaînes de valeur, l’entreprise les encourage à abandonner progressivement les méthodes traditionnelles au profit de pratiques modernes et à renforcer l’application des sciences et technologies afin de garantir la qualité et la sécurité sanitaire des aliments.

"Dans les faits, les méthodes de culture traditionnelles ne sont plus adaptées à une production à grande échelle ni aux exigences strictes des marchés", souligne-t-il.

Des obstacles encore à lever

Cependant, les relations contractuelles entre agriculteurs, coopératives et entreprises restent encore fragiles et peuvent facilement se rompre sous l’effet des fluctuations du marché. La production demeure fragmentée et de petite taille, tandis que les infrastructures des zones d’approvisionnement en matières premières manquent encore de cohérence.

Dans certaines localités, les agriculteurs restent peu enclins à s’engager dans des partenariats pour la commercialisation de leurs produits. Par ailleurs, les ressources consacrées au soutien des chaînes de production ne répondent pas encore aux besoins des agriculteurs, des coopératives et des entreprises.

Pour rendre ces chaînes de valeur plus efficaces, de nombreux experts agricoles estiment nécessaire de mieux équilibrer et mobiliser les ressources destinées aux infrastructures de production agricole, afin de développer des zones de production concentrée à vocation commerciale, en s’appuyant sur les atouts propres à chaque localité.

Les autorités locales doivent également renforcer le contrôle des contrats conclus entre producteurs et acheteurs, en veillant au respect du principe d’égalité entre les parties et à la recherche d’intérêts communs.

Les collectivités doivent enfin mobiliser davantage de ressources pour soutenir, encourager et faciliter la participation des coopératives aux chaînes de valeur. Elles sont également appelées à planifier des zones de production à vocation commerciale et à investir dans les infrastructures nécessaires, tout en attirant les entreprises vers des projets associant production et transformation.

Bao Hân - Câm Sa/CVN