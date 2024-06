Ouverture de la semaine internationale de l’eau à Singapour

Photo : Lê Duong/VNA/CVN

L'événement a réuni plus de 20.000 leaders d'opinion, experts et conférenciers des gouvernements et des organisations internationales pour partager les meilleures pratiques, co-créer des solutions innovantes en matière d’eau et d’environnement urbains, tout en générant de nouvelles opportunités commerciales.

Dans son discours d'ouverture, la ministre singapourienne du Développement durable et de l'Environnement et ministre en charge des Relations commerciales, Grace Fu, a réitéré la nécessité urgente d'une action climatique mondiale, à la lumière des conditions météorologiques extrêmes et de l'élévation du niveau de la mer, et a partagé les efforts de Singapour pour construire un avenir plus vert, plus résilient au climat et plus durable dans un contexte de pénurie de ressources à travers le monde.

La sixième édition biennale du CESG, organisée par l’Agence nationale pour l’environnement (NEA) de Singapour, en collaboration avec le SIWW, constitue une rampe de lancement pour des technologies pionnières et la création de partenariats solides permettant de relever les défis environnementaux les plus urgents.

Les thèmes clés présentés au CESG et au SIWW 2024 incluent la durabilité de l’eau, le zéro net et la décarbonisation, la circularité des ressources et la numérisation. Un nouveau pilier sur l'adaptation climatique, spécifiquement axé sur la protection des côtes et la résilience aux inondations, sera introduit lors du SIWW 2024.

Le SIWW 2024 comprend également un forum sur les solutions industrielles en matière d'eau, une plateforme technologique et d'innovation destinée aux utilisateurs industriels de l'eau.

Positionné comme un salon mondial avec une forte pertinence pour l'Asie, SIWW2024 devrait recevoir des délégations commerciales de Malaisie, du Vietnam, de Thaïlande, d'Indonésie et d'Inde, entre autres, qui rechercheront des solutions au Water Expo.

VNA/CVN