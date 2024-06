L'OMS renforce les capacités de surveillance malgaches dans la lutte contre le choléra

Photo d'archives : AFP/VNA/CVN

Appuyé par l'OMS, cet atelier vise à renforcer la capacité des agents de la direction de la Veille sanitaire, de la surveillance épidémiologique et riposte du ministère de la Santé publique en matière de détection précoce des maladies et des événements sanitaires critiques aux frontières et dans les centres de santé vulnérables, selon le communiqué.

Par ailleurs, un don d'aide humanitaire d'environ 120.000 USD a été remis au ministère en début du mois par l'OMS et la Russie pour appuyer les services essentiels de santé à Madagascar.

Ce don est constitué de médicaments et d'équipements médicaux dont une partie sera affectée à la préparation à la prise en charge d'éventuels cas de choléra, a indiqué l'OMS.

Jusqu'ici, aucun cas de choléra n'a été observé à Madagascar, tandis que cette épidémie se répand actuellement dans des pays de l'Afrique de l'Est.

Selon l'Aviation civile de Madagascar, les mesures de vigilance contre la propagation du choléra au niveau des aéroports internationaux de Madagascar demeurent toujours strictes.

Xinhua/VNA/CVN