Le premier satellite de Singapour à orbiter le plus près de la Terre

Le premier satellite de Singapour à voler au plus près de la Terre, transportant de nouvelles technologies et capturant des images de haute qualité, a été développé par l'Université technologique de Nanyang (NTU) et sera prêt à décoller à la mi-juin 2025.

Photo : The Straits Times/CVN

La plupart des satellites dans l’espace se trouvent à au moins 500 à 800 km de la Terre. Le nouveau satellite de 1,2 mètre de haut, appelé Extremely Low Earth Imaging Technology Explorer (Elite), s'élèvera à seulement 250 km au-dessus du globe.

Cette altitude est une partie de l’espace relativement inexplorée avec un environnement plus hostile pour les machines car elles sont entourées de gaz hautement réactifs et de frictions atmosphériques. Seule une poignée de ces satellites sont actuellement en orbite très basse.

De la taille d’un petit réfrigérateur, Elite est le 14e satellite de la NTU et le plus grand et le plus complexe à ce jour.

Le directeur exécutif du Centre de recherche par satellite, Lim Wee Seng, a déclaré qu'Elite étant situé à la moitié de la distance de la Terre par rapport à un satellite conventionnel, il peut capturer des images de meilleure qualité jusqu'à 50 centimètres de résolution.

En outre, les télécommunications pourraient également s'améliorer puisqu'un satellite plus proche de la Terre réduirait les retards du réseau, a-t-il déclaré.

Selon Lim, avec moins de vaisseaux spatiaux sur une orbite de 250 km, Elite sera capable de manœuvrer dans l'espace sans risquer d'entrer en collision avec un autre véhicule ou un satellite désaffecté.

Singapour n’est pas une nation spatiale, mais sa niche réside dans la construction de composants spatiaux de haute technologie et de petits satellites. Le pays abrite plus de 60 entreprises locales et internationales de technologie spatiale, totalisant plus de 2 000 professionnels et chercheurs.

Depuis 2011, Singapour a lancé plus de 30 satellites.

