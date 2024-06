Indonésie

Plus de 4 000 personnes isolées à cause d'inondations et de glissements de terrain

Les inondations et les glissements de terrain consécutifs aux pluies prolongées de haute intensité du mercredi 19 juin ont isolé plus de 4.000 habitants à l'Ouest de Nias, dans le Nord de Sumatra, selon l'Agence nationale d'atténuation des catastrophes (BNPB) d'Indonésie.