La Côte d'Ivoire réalise une croissance de 6,5% en 2023

>> Côte d'Ivoire : les perspectives économiques sont "prometteuses" pour 2024

>> Côte d'Ivoire : plus de 1,6 milliard d'USD d'investissements privés agréés en 2023

>> La Côte d'Ivoire instaure une nouvelle carte d'identification pour les commerçants

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"La Côte d'Ivoire continue de montrer sa résilience. Elle a obtenu un taux de croissance de 6,5% en 2023. Cette résilience s'appuie sur un cadre macroéconomique solide", a affirmé M. Ouattara lors d'une déclaration à la Nation faite au cours du Congrès réunissant les députés et sénateurs.

Selon lui, le taux de croissance du pays devrait tourner autour de 7% par an dans la période de 2024 à 2027.

"La Côte d'Ivoire est devenue depuis mai 2024 le troisième pays d'Afrique subsaharienne le mieux noté après le Botswana et l'Ile Maurice. La Côte d'Ivoire est aussi la neuvième économie du continent africain, la troisième économie d'Afrique francophone après l'Algérie et le Maroc, la deuxième économie d'Afrique de l'Ouest après le Nigeria", a dit M. Ouattara.

Le chef de l'État ivoirien a par ailleurs indiqué que le taux d'investissement dans le pays était passé de -9% en 2013 à 25% en 2023.

"Nous avons l'ambition de faire de la Côte d'Ivoire une puissance économique et hub de la sous-région", a-t-il déclaré, exhortant les Ivoiriens à œuvrer à la consolidation des acquis et au maintien du climat de paix, de sécurité et de cohésion sociale.

Xinhua/VNA/CVN