Ouverture de la Journée du Vesak des Nations unies 2025

La Journée du Vesak des Nations unies 2025 placée sur le thème "Unity and Inclusivity for Human Dignity : Buddhist Insights for World Peace and Sustainable Development" (Unité et inclusion pour la dignité humaine : Perspectives bouddhistes pour la paix mondiale et le développement durable) s'est solennellement ouverte dans la matinée du 6 mai à l'Académie bouddhiste du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

C'est la quatrième fois que le Vietnam a l'honneur d'accueillir la Journée du Vesak des Nations unies. L'événement a attiré la participation de près de 2.800 participants dont environ 1.250 invités étrangers de 85 pays et territoires.

En plus de nombreuses activités, dans le cadre du Vesak de cette année, les délégués, les dignitaires et les fidèles bouddhistes ont pu vénérer des reliques du Bouddha Shakyamuni, un trésor national de l'Inde et un trésor suprême du bouddhisme mondial.

Après le spectacle d'ouverture et la cérémonie des Trois Joyaux, les délégués ont écouté le message du Vesak des Nations unies 2025 du grand vénérable Thich Tri Quang, patriarche suprême du Conseil de patronage de la Sangha bouddhiste du Vietnam (SBV). Il a appelé chaque bouddhiste à toujours pratiquer avec diligence, à incarner le Samadhi de la Compassion, à répandre l'amour à tous les êtres vivants, à illuminer le monde de la lumière de la compassion et de la sagesse et a souhaité que tous les bouddhistes du monde entier s'unissent et travaillent activement avec l'humanité pour créer un monde véritablement pacifique et heureux.Le patriarche suprême adjoint, président du Conseil d’administration de la SBV, président du Comité national d'organisation de la Journée du Vesak des Nations unies 2025, le vénérable Thich Thiên Nhon, a déclaré que le thème du Vesak de cette année était un message plus urgent que jamais, porteur d'une signification humaine, profonde et contemporaine que la communauté bouddhiste veut envoyer au monde entier.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant à cette occasion, le président Luong Cuong a apprécié le thème du Vesak 2025, soulignant qu'il s'agissait d'un message d'une profonde signification dans le contexte du monde confronté à de nombreux défis tels que les conflits, les inégalités, le changement climatique et la crise sociale et éthique.

Le thème de la célébration du Vesak de cette année démontre la ferme détermination des Nations unies en faveur d’activités sociales de grande envergure, pour un monde de paix, d’amitié, de coopération et de développement ; promeut l'esprit de tolérance, d'harmonie, de bonté et de compassion que Bouddha a transmis, pour édifier ensemble un monde de "paix et de bonheur".

Photos : VNA/CVN

Le président a déclaré qu'au cours des 2.000 dernières années, le bouddhisme est devenu une partie indissociable de la vie culturelle et spirituelle du peuple vietnamien. Les valeurs bouddhistes telles que le patriotisme, la tolérance et la bonne volonté ont imprégné l’âme vietnamienne et contribué à façonner l’identité culturelle de la nation vietnamienne.

Aujourd'hui, la SBV perpétue la tradition et participe activement à la cause de la construction et de la défense de la Patrie. Des dizaines de milliers de moines, de nonnes et de bouddhistes à travers le pays ont apporté des contributions importantes à la mise en œuvre des objectifs du millénaire et du développement durable au Vietnam, a souligné le dirigeant.

Photos : VNA/CVN

Il a affirmé que le Parti et l'État du Vietnam appréciaient et créaient toujours des conditions favorables pour que les religions, y compris le bouddhisme, puissent fonctionner dans le cadre légal, en mettant en œuvre de manière cohérente la politique de respect et de protection de la liberté de croyance et de religion de tous, et en la considérant comme un fondement important pour la construction du bloc de la grande union nationale.

Le fait que l'organisation du Vesak des Nations unies 2025 par la SBV montre que le bouddhisme vietnamien est non seulement étroitement lié à la nation, mais contribue activement aux activités bouddhistes internationales, a conclu Luong Cuong, souhaitant que le Vesak des Nations unies de 2025 soit couronné de succès.

VNA/CVN