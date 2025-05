Le président Luong Cuong offre un banquet en l'honneur du président sri-lankais

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Accueillant le président sri-lankais et sa délégation, le président Luong Cuong a hautement apprécié les sentiments chaleureux et le patrimoine culturel unique apporté par "la perle de l'océan Indien"

Il a souligné l'importance de cette visite, qui coïncide avec le 55e anniversaire des relations bilatérales et marque un nouveau chapitre de la coopération entre les deux nations.

Le chef d'État vietnamien a souligné que malgré la distance géographique, le Vietnam et le Sri Lanka partagent des liens culturels et religieux de longue date. Le Président Hô Chi Minh, dirigeant vénéré du Vietnam, s'est rendu à Sri Lanka à trois reprises, et sa statue se dresse désormais à Colombo. Le recueil de poèmes Nhât ky trong tù du Président Hô Chi Minh a également été traduit en cinghalais par le ministre sri-lankais de la Médecine indigène, a indiqué le président Luong Cuong.

Il a souligné le développement soutenu des relations entre le Vietnam et le Sri Lanka au cours des cinq dernières décennies. Il a souligné la confiance politique croissante, le dynamisme des liens culturels et religieux, ainsi que les tendances positives en matière de coopération économique, commerciale, touristique et d'investissement, qui recèlent un vaste potentiel inexploité pour les deux communautés d'affaires.

Il a souligné que les deux pays partagent des positions géopolitiques et économiques similaires, ainsi que des visions et des intérêts similaires. Forts de liens solides et de confiance, et des résultats fructueux de cette visite, il s'est dit confiant que les deux parties approfondiront leur partenariat, offrant des avantages concrets à leurs populations et contribuant à une région Asie-Pacifique et océan Indien pacifique, stable et prospère.

De son côté, le président Anura Kumara Dissanayaka a exprimé ses sincères remerciements au président Luong Cuong, au gouvernement et au peuple vietnamiens pour l'accueil chaleureux qu'ils lui ont réservé, ainsi qu'à sa suite.

Il a souligné que les relations bilatérales ont été nourries par des générations de dirigeants, fondées sur la confiance mutuelle, le respect, des valeurs communes, un héritage culturel et la compréhension.

Il a souligné que les deux nations sont unies non seulement par une bonne volonté politique, mais aussi par des liens spirituels et culturels, enrichis par les valeurs communes du bouddhisme.

Le président Anura Kumara Dissanayaka a rappelé la lutte héroïque du Vietnam pour l'indépendance et la réunification sous la direction visionnaire du Président Hô Chi Minh, un souvenir profondément gravé dans la mémoire du peuple sri-lankais et qui continue d'inspirer les générations futures du monde entier.

Il a déclaré que son gouvernement, élu avec le soutien indéfectible de tous les secteurs de la société sri-lankaise, poursuit des réformes globales dans les domaines économique, social et politique. Dans ce contexte, les amitiés et les partenariats internationaux sont plus essentiels que jamais, a-t-il souligné.

Le dirigeant sri-lankais s'est dit convaincu que les discussions avec les dirigeants vietnamiens lors de cette visite conduiront à une coopération accrue - allant d'une connectivité renforcée à une intensification des échanges commerciaux, en explorant ensemble de nouveaux domaines de partenariat - contribuant ainsi à renforcer les liens bilatéraux dans les années à venir.

Saluant la croissance dynamique du Vietnam et son émergence comme pôle industriel régional majeur, le président Anura Kumara Dissanayaka a déclaré que les progrès remarquables du Vietnam constituent une source d'inspiration pour les pays en développement. Il s'est dit convaincu que l'amitié indéfectible et le partenariat durable entre le Sri Lanka et le Vietnam ouvriront la voie à un avenir meilleur pour les deux nations.

VNA/CVN