ATP 500 de Munich : Zverev de retour en finale près de trois mois après l'Open d'Autralie

Photo : AFP/VNA/CVN

Zverev est de retour en finale d'un tournoi presque trois mois après sa défaite expéditive à Melbourne face au numéro un mondial Jannik Sinner (6-3, 7-6, 6-3).

Ce nouvel échec dans sa quête d'un titre en Grand Chelem a semblé fissuré sa confiance. Sur les six tournois qu'il a disputés ensuite, l'Allemand n'avait pas réussi une seule fois à atteindre les quarts de finale, essuyant notamment deux éliminations d'entrées à Indian Wells et Monte-Carlo.

Mais Zverev est chez lui à Munich, où il s'est imposé en 2017 et 2018.

Et sa victoire face au 77e joueur mondial confirme les progrès entrevus la veille au tour précédent, où il est passé tout proche de l'élimination face à Tallon Griekspoor qui a servi pour le match avant de renverser le Néerlandais.

"J'ai perdu beaucoup de matches comme ça au cours des derniers mois, et aujourd'hui j'en ai enfin gagné un. J'espère que c'était un peu le match où ma saison et mon état de forme vont changer", avait-il dit à l'issue de sa qualification pour le dernier carré au terme d'une bataille de trois sets et 3h14 de jeu.

Un 24e titre dans le viseur

Photo : AFP/VNA/CVN

Samedi 19 avril sur l'ocre munichoise, Zverev a maîtrisé son adversaire du jour, le Hongrois de 25 ans Fabian Marozsan, capable de quelques coups d'éclats sur terre, comme sa victoire en deux sets en 2023 face à Carlos Alcaraz en 16e de finale du Masters 1000 de Rome.

Malgré un break dès le premier jeu sur sa première occasion, Zverev a rapidement lâché à son tour son service sous la pression de Marozsan. Les deux joueurs ont ensuite enchaîné les jeux de service solides pour se disputer ce premier set au tie-break. À l'expérience, l'Allemand a serré l'échange, sous les encouragements du public munichois, et a logiquement remporté le jeu décisif (7-3).

Dans la seconde manche, il s'est appliqué à ne pas faire la faute, poussant Marozsan à forcer ses coups. L'Allemand prend alors le service du Hongrois à 4-3 avant de conclure sur sa mise en jeu (6-3).

"C'était plutôt un bon match. Je me suis senti plus calme sur le court, et je n'ai joué qu'un seul mauvais jeu au premier set", a-t-il dit.

Alexander Zverev se qualifie pour la 38e finale de sa carrière et tentera d'aller chercher dimanche, le jour de ses 28 ans, son premier titre de la saison, qui serait le 24e de sa carrière. Ce sera face à l'Américain Ben Shelton (15e), qui a bataillé face à Francisco Cerundolo avant de s'imposer en trois sets 2-6, 7-6 (9/7), 6-4.

Le jeune Américain de 22 ans disputera sa première finale de la saison, la quatrième de sa carrière.

Complètement dominé dans la première manche puis breaké d'entrée dans la manche décisive, Shelton a réussi à chaque fois à inverser progressivement la tendance.

AFP/VNA/CVN