Open d'Australie : Humbert-Fils, un choc pour une deuxième semaine à Melbourne

Les N o 1 et 2 français au classement ATP, Ugo Humbert et Arthur Fils, se retrouvent vendredi 17 janvier au troisième tour de l'Open d'Australie, avec à la clé une première qualification en huitièmes de finale du Grand Chelem de Melbourne.

Après deux premiers tours où il n'a pas lâché un set face à des adversaires classés hors du top 100, Ugo Humbert (14e à 26 ans) va connaître son premier test en Australie face à son compatriote, tête de série No20 et de six ans son cadet.

"Je ne ressens pas forcément plus de pression. Je vais faire mon match. Ça va être un super match. Ce qui est cool pour le tennis français, c'est qu'il y aura un mec en deuxième semaine", a commenté mercredi 15 janvier le Messin, refusant d'endosser le rôle de favori.

"Je vais garder mon humilité. C'est un super joueur. Il est en pleine progression", a-t-il glissé en référence à Fils. "Favori, outsider… Je pense que ça ne veut rien dire", a-t-il ajouté.

En cinq confrontations, le gaucher messin s'est imposé à quatre reprises face au natif de Bondoufle (Essonne). Mais le Francilien a remporté leur dernière confrontation en finale de l'ATP 500 de Tokyo début octobre.

"On est deux bons potes. C'est sûr que le dernier match qu'on s'est fait, on s'était envoyé une belle partie. Lui comme moi, on va essayer de faire pareil, de se faire plaisir sur le terrain", a prévenu Arthur Fils.

Lors de ses deux premiers tours à Melbourne, le Francilien de 20 ans a systématiquement lâché un set, mais a toujours su réagir pour s'imposer trois manches à une.

3e derby en Australie

Habitués à s'affronter ces dernières saisons et à défendre ensemble les couleurs nationales en Coupe Davis, les deux Français se connaissent "par cœur", a confié le plus jeune des deux.

"Il y a pas mal d'aspects qu'on essaie un peu de changer. Mais ce ne sont pas des grands changements. On sait quand le mec va aller long de ligne, quand il va aller croisé... On essaie un peu de varier", a-t-il expliqué.

Si Fils et Humbert assurent déjà à la délégation tricolore une présence en huitièmes de finale, le vainqueur de ce duel franco-français pourrait être rejoint par Gaël Monfils (41e), Corentin Moutet ou Benjamin Bonzi, également engagés au troisième tour vendredi et samedi.

Et tous pourront compter à Melbourne sur le soutien des nombreux et tapageurs supporters français, au point d'avoir contraint mercredi 15 janvier Alejandro Davidovich et Felix Auger-Aliassime à changer de court pour disputer leur rencontre plus au calme.

"C'est super d'être à l'autre bout du monde et d'avoir ces personnes-là au bord du terrain qui nous encouragent", s'est réjoui Benjamin Bonzi (64e) après sa victoire au deuxième tour mercredi.

"Je suis hyper reconnaissant envers les gens qui me donnent du soutien comme ça, sans rien attendre en retour", a déclaré Corentin Moutet.

"J'essaie de leur donner un maximum sur le terrain ou après le match, en parlant avec eux", a ajouté le 69e mondial, devenu jeudi 16 janvier le 5e tricolore à atteindre le 3e tour de l'Open d'Australie, un total inédit depuis l'édition 2017 du premier Grand Chelem de la saison.

Les fans tricolores présents aux antipodes ont été jusqu'ici bien servis : le duel entre Humbert et Fils sera déjà la 3e affiche 100% française depuis l'ouverture de la quinzaine australienne.

