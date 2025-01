Dakar-2025 : Lategan se conforte en auto à la 8e étape

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Sud-Africain de 30 ans, dont c'est le quatrième Dakar et qui avait déjà remporté le prologue, a bouclé en 4h 51min 54sec les 487km de spéciale entre Al Duwadimi et la capitale Ryad en Arabie saoudite.

Il accroît ainsi son avance sur le Saoudien Yazeed al-Rajhi à 05min 41sec.

Malgré une pénalité de deux minutes pour excès de vitesse, Lategan a conservé dans la 8e étape 1min 47sec d'avance sur son compatriote Guy Botterill (Toyota) qui a longtemps fait la course en tête avant de céder dans le sprint final.

Le Français Mathieu Serradori (Century) a empêché un podium d'étape 100% sud-africain en s'insérant à la troisième place, cinq secondes devant un autre Sud-Africain, Brian Baragwanath (Century).

Dernier poids lourd en course après les abandons de Sainz et Loeb, le Qatarien Nasser al-Attiyah est arrivé à 12min 17sec d'Henk Lategan et pointe désormais quatrième à 34min 14sec au classement général provisoire.

"Une journée très difficile. Quand nous devions ouvrir ça a été difficile. Yazeed (al-Rajhi) a pu prendre nos traces et quand il nous a doublé on l'a suivi avant de repasser devant lui dans les dunes, mais là encore c'était difficile. Je suis content de finir cette journée, encore quatre jours", a déclaré al-Attiyah, vainqueur de cinq Dakar dont les quatre derniers.

La 9e étape mardi 14 janvier lancera les concurrents en direction du désert de l'Empty Quarter, dans les dunes duquel le célèbre rallye-raid connaîtra vendredi le dénouement de sa 47e édition.

Temps recrédité

En moto, l'étape de lundi 13 janvier a été remportée par l'Argentin Luciano Benavides (KTM) avec 2min 08sec d'avance sur le Français Adrien Van Beveren (Honda).

Au classement général provisoire, l'Australien Daniel Sanders (KTM) reste en tête avec 11min 03sec d'avance sur l'Espagnol Tosha Schareina (Honda), arrivé troisième de la spéciale du jour.

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans cette catégorie, le nom du vainqueur de la 8e étape a donné lieu à une incertitude pendant quelques heures en raison de l'arrêt de Bevanides et Van Beveren auprès du motard Pablo Quintanilla sur le parcours.

Lors d'une chute au km 133, le Chilien s'est blessé à l'épaule et a été contraint à l'abandon. Après calcul, le temps d'arrêt a été recrédité à Benavides et Van Beveren, les faisant passer devant Tosha Schareina qui avait signé le meilleur temps de l'étape.

"J'ai essayé de bien attaquer au début et à partir du ravitaillement on a roulé à plusieurs. La première partie était sablonneuse mais avec les pluies qui sont tombées c'était plutôt sympa. Et après, nous avons quand même eu beaucoup de poussière et là c'était difficile", a décrit l'Espagnol de 29 ans.

À 21min 31sec du leader australien, Van Beveren occupe actuellement la troisième place du classement général provisoire.

AFP/VNA/CVN