Open d'Australie

Fritz et Rybakina passent sans embarras, Rune et Navarro ont eu chaud

Journée tranquille pour Taylor Fritz (4e mondial) et Elena Rybakina (7e) à Melbourne: l'Américain et la Kazakhe sont passés sans difficulté mardi au 2e tour de l'Open d'Australie, un exemple que Daniil Medvedev (5e) et Jasmine Paolini (4e) vont désormais tenter d'imiter.