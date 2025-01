NBA : les matches à Paris, "je ne pense qu'à ça", s'enthousiasme Wembanyama

>> NBA : Oklahoma City et "SGA" font parler la poudre contre les Pacers

>> NBA : Brunson porte les Knicks contre les Wizards

>> NBA : New York s'impose à Washington, Cleveland poursuit son cavalier seul

Photo : AFP/VNA/CVN

"Je ne pense qu'à ça, de plus en plus", s'est enthousiasmé l'intérieur des Spurs, interrogé en conférence de presse sur les deux matches qu'il doit disputer à Paris à la fin du mois.

"J'attends ça avec beaucoup d'impatience", a-t-il dit à propos de ces deux rendez-vous qui sont "plus que des matches" à ses yeux, notamment après avoir été vice-champion olympique avec les Bleus dans la capitale française l'été dernier.

"Mais il faut toujours se rattacher au plan de jeu et au but collectif. La victoire c'est ça qui met tout le monde d'accord", a-t-il tempéré après un match complet face aux Los Angeles Lakers avec 23 points, 8 rebonds, 5 passes et 2 contres.

"Wemby" comprend l'enthousiasme du public français, qu'il voit comme le premier responsable de son très bon classement provisoire au vote des fans en vue d'une sélection pour le prochain All-Star Game.

"Je ne regarde pas trop en direct le classement, mais ça me fait plaisir et sans même avoir besoin de regarder je sais que tous les comptes NBA français me soutiennent. Je n'ai aucun doute sur la responsabilité du public français dans ce vote!", a-t-il souri.

Le géant (2,24 m) a rejoué lundi 13 janvier après avoir vu son match de samedi contre les Lakers repoussé en raison des incendies qui sévissent dans la mégapole californienne depuis près d'une semaine.

"On a ressenti des moments stressants. Ici c'était assez fou. On peut voir les gens directement impactés. C'est triste mais on a du rester prêts. On était frais aujourd'hui."

Le Français âgé de 21 ans a, comme son coéquipier Chris Paul, donné son maillot à la fin de la rencontre aux enfants de l'entraîneur des Lakers JJ Redick, dont la maison a été détruite par les feux, faisant perdre à ces fans de basket leur précieuse collection de maillots.

"Chris me l'a demandé, je ne savais pas qu'ils étaient de tels fans. JJ a été impacté directement. Si je peux rendre ces enfants heureux je le fais."

AFP/VNA/CVN