Ski : Camille Rast vainqueure du slalom inscrit son nom à Flachau

La Suissesse Camille Rast a remporté mardi soir 14 janvier le slalom de Flachau pour signer à 25 ans sa deuxième victoire en Coupe du monde de ski et inscrire son nom dans la petite station autrichienne habituée à voir gagner Mikaela Shiffrin ou Petra Vlhova.

Seulement huitième à l'issue de la première manche, Camille Rast a réalisé une incroyable seconde manche et devance, comme en décembre lors de sa première victoire à Killington (États-Unis), sa compatriote Wendy Holdener, reléguée mardi 14 janvier à 16 centièmes. La Suédoise Sara Hector (+38 centièmes) complète le podium.

"C'est pas mal", euphémisait la Suissesse, tout sourire, après la course. "J'ai lu hier que Mikaela (Shiffrin) et Petra (Vlhova) avaient remporté les six dernières éditions ici donc je suis très heureuse d'avoir pu ajouter un nouveau nom au palmarès".

Shiffrin, vainqueure du globe de la spécialité en 2024, a chuté lors du slalom géant de Killington fin novembre et ses muscles abdominaux obliques ont été perforés sans doute par l'accroche d'un filet ou un élément d'un piquet. L'Américaine a annoncé la semaine dernière avoir pu rechausser les skis mais son retour à la compétition est encore incertain.

Quant à Vlhova, la Slovaque a été victime d'une grosse chute il y a près d'un an lors du slalom chez elle à Jasna et s'est rompu les ligaments croisés du genou droit. Elle n'a pas repris la compétition depuis et a repoussé à plusieurs reprise son grand retour.

Sans les deux reines des piquets, les slaloms sont plus ouverts que jamais. D'autant que mardi 14 janvier à Flachau, la Croate Zrinka Ljutic, vainqueure des deux derniers slaloms de l'hiver, a commis une énorme erreur dans la première manche et n'a pas pu se qualifier pour la seconde.

Leader provisoire

Malgré une première manche moyenne (8e), Camille Rast en a profité pour tirer son épingle du jeu, au contraire de Katharina Liensberger.

Largement en tête à l'issue de la première manche, l'Autrichienne possédait 1 sec 50/100 d'avance sur Rast au moment de refermer le portillon mais a commis une grosse faute au début de la deuxième manche qui lui a couté la victoire et le podium (finalement 4e à 51 centièmes) qu'espérait tant le public local, venu en nombre profiter de l'ambiance survoltée propre aux nuits de ski autrichiennes.

Avec cette deuxième victoire cet hiver, Rast prend provisoirement la tête du classement général (devant Sara Hector et l'Italienne Federica Brignone) et de la spécialité, à quelques semaines des Championnats du monde de ski en Autriche.

Les Françaises Clarisse Breche et Caitlin McFarlane terminent respectivement 14e et 22e.

La Coupe du monde féminine de ski se poursuit samedi à Cortina d'Ampezzo où une descente et un super-G sont au programme. Les slalomeuses se retrouveront le 30 janvier à Courchevel pour une dernière course avant les Championnats du monde.

