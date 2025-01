Open d’Australie : Caroline Garcia battue d'entrée par Osaka pour son retour

Photo : AFP/VNA/CVN

Un an après avoir battu la quadruple lauréate en Grand Chelem au même stade du tournoi, la Française s’est cette fois inclinée 6-3, 3-6, 6-3 contre Osaka, qu’elle affrontait pour la quatrième fois en un an.

Plus tôt dans la journée, la Française Léolia Jeanjean (149e) avait été éliminée dès son entrée en lice, comme ses compatriotes Diane Parry (66e) et Chloé Paquet (122e) la veille.

Dernier espoir tricolore dans le tableau féminin, Varvara Gracheva (69e) entre en lice mardi 14 janvier contre l’Américaine Caty McNally (540e).

Sur la Rod Laver Arena, principal court à Melbourne, Garcia a disputé dans la nuit de lundi à mardi son premier match depuis la mi-septembre et une défaite en demi-finales du WTA 500 de Guadalajara au Mexique.

Deux semaines après sa défaite, la lauréate des Finales WTA en 2022, blessée à l’épaule et mentalement épuisée, avait décidé de mettre un terme à sa saison 2024.

"J’ai besoin de faire une pause, de m’éloigner de la routine constante du tennis (...) et de me permettre de respirer sans la pression de la performance", avait expliqué la joueuse de 31 ans sur les réseaux sociaux.

Après sa victoire lundi soir 13 janvier à Melbourne, Osaka mène désormais 3-2 dans ses confrontations avec Garcia et confirme sa bonne forme actuelle, après avoir atteint début janvier la finale du tournoi d’Auckland. En Nouvelle-Zélande, des douleurs abdominales l’ont cependant poussée à l’abandon alors qu’elle avait gagné le premier set contre la Danoise Clara Tauson (42e).

Titrée deux fois à Melbourne (2019 et 2021) et à l’US Open (2018 et 2020), avant de prendre elle aussi plusieurs pauses dans sa carrière pour se préserver psychologiquement et donner naissance à son premier enfant, Osaka affrontera au 2e tour la Tchèque Karolina Muchova (20e), qui a balayé lundi 13 janvier 6-1, 6-1 l’Argentine Nadia Podoroska (96e).

AFP/VNA/CVN