ONU : Antonio Guterres appelle Israël et l'Iran à éviter une guerre régionale

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, exhorte Israël et l'Iran à faire tout leur possible pour empêcher une guerre régionale. C'est ce qu'a déclaré son porte-parole Stéphane Dujarric.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Le secrétaire général réitère son exigence à toutes les parties à cesser les hostilités, y compris à Gaza et au Liban, et à faire tout leur possible pour empêcher une guerre régionale à grande échelle et à revenir sur la voie de la diplomatie", indique le communiqué.

"Tous les actes d'escalade devraient être condamnés et doivent prendre fin", lit-on dans le texte.

Le 26 octobre, l'armée israélienne a indiqué avoir mené des frappes visant des installations de fabrication de missiles et des batteries de missiles sol-air en Iran. Les frappes israéliennes ont été menées en représailles aux attaques iraniennes contre Israël. Selon les forces armées iraniennes, Israël a attaqué des centres militaires dans les provinces d'Ilam, de Téhéran et de Khouzestan.

Dans la soirée du 1er octobre, l'Iran a lancé une attaque massive de missiles sur Israël en réponse à l'assassinat de figures clés de la direction du mouvement palestinien Hamas, du mouvement chiite libanais Hezbollah et du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI, unités militaires d'élite) de l'Iran.

TASS/VNA/CVN