L'essai du vaccin contre Ebola en Ouganda a commencé

"Cet essai de vaccin a été lancé en un temps record", a affirmé le chef de l'OMS, soulignant qu'il s'agit "du premier essai visant à évaluer l'efficacité clinique d'un vaccin contre la maladie à virus Ebola-Soudan".

Cet essai vise "les contacts de personnes atteintes de la maladie et les contacts de ces contacts", a-t-il précisé.

Le chef de l'OMS a souligné qu'il s'agissait "du premier essai visant à évaluer l'efficacité clinique d'un vaccin contre la maladie à virus Ebola-Soudan". "Cet essai démontre l'importance d'investir dans la recherche et le développement de vaccins et de traitements, dans la préparation à la réponse aux épidémies et dans les partenariats", a-t-il indiqué.

Les autorités ougandaises ont annoncé le 30 janvier une épidémie d'Ebola, fièvre hémorragique virale souvent mortelle, dans la capitale, Kampala, où la maladie a tué un infirmier de 32 ans qui travaillait à l'hôpital national Mulago, a précisé la secrétaire permanente du ministère ougandais de la Santé, Diana Atwine.

L'OMS a envoyé des experts et du personnel de santé publique de haut niveau en Ouganda et annoncé qu'elle débloquait un million d'USD.

"L'OMS continuera à soutenir le gouvernement dans une réponse globale pour contrôler" l'épidémie, a déclaré lundi M. Tedros. Il n'existe actuellement aucun vaccin contre le virus Ebola-Soudan.

Le virus Ebola est hautement contagieux et cause divers symptômes, comme la fièvre, des vomissements, de la diarrhée, une douleur généralisée ou un malaise, ainsi que, dans de nombreux cas, des hémorragies internes ou externes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le taux de létalité pour ceux qui contractent Ebola se situe entre 50% et 89% en fonction du sous-type viral.

