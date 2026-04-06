Données et technologie, piliers de la croissance

La résolution 57 du 22 décembre 2024 du Bureau politique traduit une volonté politique affirmée de faire de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique des percées stratégiques majeures, constituant des piliers essentiels du développement national dans la nouvelle ère.

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Photo : VNA/CVN

La mise en œuvre de cette résolution s’accélère à l’échelle nationale, avec une transformation numérique qui se diffuse du niveau central aux collectivités locales, tandis que l’innovation gagne en dynamisme, posant les bases de l’économie et de la société numériques.

La réforme des procédures administratives constitue un axe prioritaire et structurant, déployé de manière vigoureuse dans l’ensemble des secteurs et à tous les niveaux, avec des résultats notables en matière d’amélioration de la qualité des services publics et de satisfaction des citoyens et des entreprises. Elle contribue directement à la réalisation des objectifs de développement socio-économique.

Dans un contexte où le Vietnam ambitionne de figurer parmi les trois économies de l’ASEAN offrant le climat des affaires le plus favorable, tout en visant une croissance à deux chiffres, la réforme administrative devient plus urgente, notamment en matière d’institutions, de données et d’infrastructures numériques. À cet égard, les ministères de la Sécurité publique, de la Justice ainsi que des Sciences et des Technologies jouent un rôle central. Le 4 avril, ces trois ministères ont signé un règlement de coordination intersectorielle visant à assurer une mise en œuvre cohérente, efficace et harmonisée des réformes.

Dans la perspective de bâtir une administration judiciaire moderne, transparente et performante, centrée sur les citoyens et les entreprises, le ministère de la Justice a lancé une plateforme numérique dédiée à l’exécution des décisions civiles. Cette initiative marque une transition fondamentale d’un mode de gestion traditionnel vers une gouvernance moderne fondée sur les données, intégrant technologies numériques et intelligence artificielle dans l’ensemble des processus. Elle constitue une avancée importante vers la construction d’un gouvernement numérique, tout en facilitant les démarches pour les usagers.

Parallèlement, la ville de Huê intensifie sa transformation numérique dans le domaine de la protection sociale, notamment par l’intégration des comptes sociaux dans l’application VNeID et le déploiement des paiements sans numéraire. En mars 2026, la ville a visé l’objectif d’intégrer ces comptes pour 100% des citoyens éligibles, avec une mobilisation active des autorités locales et des organisations, notamment dans les zones rurales et montagneuses.

Dans le même esprit, la province de Cà Mau accélère la numérisation des processus administratifs, en investissant dans les infrastructures et en considérant les données comme un actif stratégique. L’introduction de solutions technologiques avancées, en coopération avec des groupes internationaux, ainsi que l’application de l’intelligence artificielle, contribuent à améliorer l’efficacité du travail administratif et à renforcer la sécurité des données publiques.

À Hanoï, l’utilisation de systèmes de caméras intelligentes basées sur l’intelligence artificielle dans la gestion du trafic illustre la concrétisation de la résolution n°57 dans la gouvernance urbaine. Depuis début mars 2026, plus de 7.300 infractions routières ont été détectées et traitées grâce à ce dispositif. Ce système, fonctionnant en continu, permet non seulement de renforcer le contrôle, mais aussi d’améliorer la conscience des usagers et de réduire les risques d’embouteillages et d’accidents.

Ces résultats montrent que l’efficacité de la transformation numérique ne repose pas uniquement sur l’investissement technologique, mais aussi sur la qualité de l’organisation et de l’exécution. L’articulation étroite entre technologie, discipline administrative et responsabilité des acteurs de terrain apparaît déterminante pour traduire les orientations politiques en résultats concrets.

Selon le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Bùi Hoàng Phuong, cette initiative vise à générer des données empiriques pour affiner les cadres réglementaires et orienter le développement de ce secteur émergent, en conciliant croissance économique, sécurité et exigences de gestion publique.

Photo : VNA/CVN

De son côté, la province de Tây Ninh affiche une ambition forte en matière d’innovation technologique, avec l’identification de 59 technologies prioritaires à l’horizon 2030, couvrant des domaines clés tels que l’industrie, l’agriculture de haute technologie, l’énergie, l’environnement et la transformation numérique. Les technologies liées aux drones y figurent comme un axe stratégique émergent.

Dans ce cadre, des partenariats ont été établis avec des entreprises technologiques afin de développer un écosystème dédié aux UAV, avec l’objectif de créer un centre régional de recherche, d’expérimentation et d’application dans le Sud-Est du pays. Ces initiatives visent à soutenir le développement de l’industrie de haute technologie et la formation de ressources humaines qualifiées.

À travers ces démarches, le Vietnam confirme sa volonté de faire des données un socle central et de la technologie un outil clé pour accélérer son développement, renforcer sa compétitivité et réussir sa transition vers une économie numérique moderne et inclusive.

VNA/CVN