Un chien jardinier pour la première fois au célèbre Chelsea Flower Show de Londres

Les Anglais aiment jardiner et adorent les chiens. De ces deux passions est né un projet conçu pour la première fois avec l'aide d'un chien au Chelsea Flower Show de Londres, porté par Monty Don, célébrité du jardinage.

Photo : AFP/VNA/CVN

Son "Jardin du Chien" a été pensé pour plaire aussi bien au meilleur ami de l'homme qu'à son maître, avec une pelouse tolérante des gambades canines et un solide banc de bois. Conçu avec Ned, son golden retriever, le jardin a eu, avant même l’ouverture au public de la prestigieuse exposition florale, les honneurs d’une visite du roi Charles III et de la reine Camilla, elle-même très attachée à ses animaux.

Presque chaque semaine depuis 22 ans, Monty, 69 ans, jardinier autodidacte, auteur d'une trentaine de livres, présente "Gardener’s World" (le Monde du jardin) émission télévisée de BBC Two, très suivie le vendredi soir.

Chaleureux et didactique, avec Ned et sa brouette, Monty prodigue conseils et encouragements dans le décor bucolique des 8.000 mètres carrés de son jardin de Longmeadow près du Pays de Galles, qu’il transforme en permanence, piochant, binant, plantant, les mains dans la terre...

C’est la première fois qu’il crée un jardin pour le Chelsa Flower Show de la Royal Horticulture Society (RHS), où sont attendues quelque 140.000 personnes sur cinq jours. Monty Don y est l’un des jardiniers présentateurs vedettes de la BBC, qui transmet tous les jours depuis le salon.

Il raconte qu'il a toujours vécu et jardiné avec des chiens, et c'est naturellement qu'il s'est appuyé sur Ned pour Chelsea, en plus d'une solide équipe de jardiniers, lorsqu'on lui a demandé de créer un jardin.

Dans un modèle grandeur nature, Monty et le paysagiste Jamie Butterworth ont lâché il y a quelques semaines Ned au milieu des plantes, et copié les chemins qu’il prenait, basé sur son odorat.

"Nous avions imaginé que Ned créerait des courbes à travers les plantations, et c’est ce que nous avions dessiné, mais chaque fois, il revenait vers Monty en suivant le même chemin, et nous avons changé le plan", a raconté Jamie Butterworth. "Ned a de fait dessiné l’aspect le plus complexe" du jardin.

Renard dans un massif

Un frisbee est posé sur la petite pelouse et un mini ruisseau permet en théorie aux chiens d'y patauger. Le jardin est généreusement planté d'espèces simples, pour la plupart locales, noisetier, primevères, jacinthes, tulipes et digitales...

"Je voulais faire un jardin très simple. Il n'y a pas de message, pas d'explication cachée", a expliqué lundi 19 mai Monty, en le présentant à la presse. Les chiens peuvent y dormir sur les coussins du banc, rentrer dans la petite maison, "tout est pour eux", a-t-il ajouté. Ou presque. Un renard y est venu dormir dimanche soir dans un massif, a-t-il raconté.

Un sentier de brique, inspiré de Longmeadow, porte le nom de chiens connus ou inconnus, parmi lesquels Ned. Ceux des terriers adoptés dans un refuge par la reine Camilla, Bluebell et Beth, devaient aussi y avoir leur place. Beth est morte d'une tumeur en novembre, et sa mort a été annoncée par la famille royale sur les réseaux sociaux. La reine Camilla aime tellement ses chiens que les silhouettes de Bluebell et Beth ont été brodées en fil d'or au bas de sa robe du couronnement en mai 2023.

Célébrité oblige, Ned a fait le déplacement lundi au Chelsea Flower show, mitraillé par les photographes. À titre exceptionnel, les compagnons à quatre pattes d'une présentatrice et d'une animatrice de la BBC ont aussi eu les honneurs du jardin de Monty.

Mais aucun autre canidé dans les allées de Chelsea, dans un pays qui en compte treize millions: le Flower Show n’accepte pas les chiens, pas plus d’ailleurs que les jeunes enfants.

AFP/VNA/CVN